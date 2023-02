Marius Măldărășanu se gândește la demisie după Hermannstadt – U Cluj: „Nu se mai poate!”

Antrenorul lui Hermannstadt recunoaște că situația este greu de gestionat, mai ales că echipa nu dă semne de revenire din pasa proastă pe care o traversează. Acesta a mai spus că a inițiat o discuție cu șefii clubului, pentru a lua o decizie în privința viitorului său la echipă, simțind că e nevoie de o schimbare.

Marius Măldărășanu se gândește la demisie de la Hermannstadt

la plecarea de la Hermannstadt după înfrângerea suferită cu Universitatea Cluj: „Din păcate, am pierdut. Două reprize total opuse. Prima repriză e cea mai proastă repriză din acest campionat făcută de noi. Am fost temători, am stat foarte jos.

Aveam superioritate numerică exagerată vis-a-vis de atacanții lor. Asta îmi arată teamă. Jucând acasă, trebuia să împingem sus cu mijlocașii. Asta s-a întâmplat în repriza a doua. A venit acea acțiune individuală, s-au temut să nu facă fault și s-a ajuns să se marcheze.

În a doua repriză am schimbat, am pus presiune, am câștigat multe dueluri. Au fost situații bune, dar golurile fac diferența. Ei au marcat, noi nu. Este greu de gestionat această situație. Nu ne revenim. Avem o pasă proastă”.

„Trebuie să trecem peste, ne dorim asta, dar ei trebuie să înțeleagă că, deși punctele se vor înjumătăți, deja este prea mult. Totul trebuie să vină în primul rând de la ei. Nu îmi explic de ce jucăm după ce primim gol și nu jucăm de la început așa, mai ales că jucăm acasă.

Am pierdut încă un meci. Nu am ce să le reproșez din punct de vedere al atitudinii, dar diferența o face încrederea, care nu există la momentul acesta”, a mai spus antrenorul sibienilor, la finalul confruntării cu Universitatea Cluj.

„Am inițiat o discuție cu conducerea!”

„Jucătorii sunt foarte bine pregătiți, altfel nu rezistau. Am stat foarte jos în prima repriză, asta a făcut diferența. Nu au avut suport atacanții, Paraschiv a fost izolat, chiar dacă Popescu a făcut un efort foarte mare și a încercat să îl ajute, însă trebuia un suport mai mare din partea mijlocașilor noștri, Petrescu și Baba. Nu s-a întâmplat asta, au marcat și asta a făcut diferența.

Nu înțeleg când este henț și când nu este. Când mingea atinge mâna, e henț. Când ți-ai mărit suprafața corpului, indiferent unde se duce mingea. Am văzut și aseară la CFR, la fel. Toți jucătorii au spus că este henț. Îmi e greu să comentez. Când te lovește mingea în mână, eu știu că e henț, îți creezi un avantaj, se oprește la tine. Am avut penalty și am ratat”, a .

„Este foarte greu. Am stat și m-am gândit. Am inițiat și o discuție cu conducerea, pentru că până la urmă trebuie să schimbi ceva. Acum, nu știm ce, vedem. Nu vreau să vorbesc la cald. La cald, poți lua decizii, pe care le poți regreta. E clar că ceva trebuie să se schimbe, că se schimbă antrenorul, că se schimbă atitudinea jucătorilor…

Nu se mai poate, deja suntem jos în clasament. Chiar dacă după înjumătățire vom fi foarte apropiate una după cealaltă, însă, când ai niște puncte în clasament, contează în abordarea jocurilor”, a mai spus Marius Măldărășanu la finalul jocului.