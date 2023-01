Marius Măldărășanu vrea să facă la Sibiu o echipă pe stilul Guardiola: „Este numărul unu în fotbal!”. Video exclusiv”

Hermannstadt a cedat, , în runda cu numărul 22 din SuperLiga. Sibienii au făcut însă un joc foarte bun, au avut șanse de a marca, iar Marius Măldărășanu a spus, la , că echipa sa merita măcar un egal.

Marius Măldărășanu, dezamăgire după Hermannstadt – FCSB 0-1: ”Meritam măcar un punct”

Hermannstadt primea vizita FCSB după două victorii mari. Un 4-0 cu liderul Farul, la debutul pe noua arenă din Sibiu. Și un succes la limită, 1-0, pe terenul campioanei, CFR Cluj.

Și-a probat calitatea și în meciul de duminică. Dovadă că oaspeții au avut doar două șuturi pe spațiul porții. În timp ce dincolo, Târnovanu a avut și intervenții salvatoare, dar și noroc, la bara lui Petrescu.

Marius Măldărășanu a făcut analiza întâlnirii, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, și apreciază că, trăgând linie, echipa sa trebuia să obțină mai mult de la acest joc.

”Meritam măcar un punct. Însă fotbalul se joacă pe goluri. Nu pot să spun că am greșit foarte mult. Însă am suferit în prima repriză, am stat foarte jos. Și datorită jocului FCSB-ului.

Au calitate și au avut o posesie mult mai bună. Noi am făcut efort mare. Și în momentul în care aveam mingea, din lipsă de luciditate pierdeam iar posesia. Astfel că prima repriză nu a fost una bună din punct de vedere ofensiv.

Chiar și-așa, am avut două ocazii, șutul lui Balaure și lovitura de cap a lui Buhăcianu. Ei au avut o ocazie pe final. Defensiv am stat bine, Nu pot să spun că sunt nemulțumit. Însă cum am spus și înainte de meci, cu FCSB trebuie să și joci.

În repriza a doua am arătat mai bine, dar, contrar acestui lucru, am luat gol. La fel, defensiv am interpretat bine jocul, au avut doar două cornere dacă nu mă-nșel.

Acea nesincronizare la mijlocul terenului, între Mino Sota și Bejan, a făcut ca mingea să ajungă la FCSB. O fază care nu anunța nimic, dar apoi, acea combinație în trei, care arată calitatea jucătorilor, despre care am tot vorbit, a făcut ca ei să marcheze.

Noi am avut, la 0-0, acea bară a lui Petrescu. Cred că meritam un punct. Însă, în alte meciuri în care scorul echitabil era egal, noi am câștigat pe final. Este o lege a compensației”, a spus Măldărășanu.

Frustrare la Sibiu după golul lui Omrani

Marius Măldărășanu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că reușita lui Omrani l-a frustrat. Și a explicat motivele.

”Am simțit o frustrare. Pentru că a fost o fază care nu anunța nimic. Biceanu face o alunecare, câștigă mingea. Pe urmă Bejan și Sota se invită unul pe celălalt.

Vorbind strict pe fază, Mino Sota trebuia să-l lase pe Bejan, pentru că era cu fața. Se încurcă, Bejan a degajat destul de încet, direct la adversar, iar apoi, acea tranziție pozitivă, a făcut ca printr-o combinație în careul de 16 metri să iasă gol.

Au fost faze mult mai cursive ale lor, în prima repriză, când puteau să pună în pericol poarta noastră și nu s-a întâmplat”, a fost analiza tehnicianului sibienilor.

Marius Măldărășanu: ”FCSB este o echipă cu calitate”

Marius Măldărășanu a analizat și adversarul din meciul de duminică. Spune că jucătorii FCSB au fost la un nivel superior celui din meciul tur. Și că, în opinia sa, vicecampioana are fotbaliștii cu cea mai bună calitate.

”FCSB este o echipă foarte bună. Am considerat la momentul respectiv, când am întâlnit CFR, că este cea mai puternică echipă. Însă consider că FCSB este echipa cu jucătorii cei mai buni la acest moment.

Este părerea mea. Nu pentru că ne-au bătut aseară. Dar sunt jucători cu un echilibru, foarte calmi. I-am simțit că sunt cei mai calitativi.

Spre deosebire de meciul tur. Atunci chiar au avut probleme. Și i-am simțit mult mai jos din punct de vedere al jocului. Am făcut 2-2 și chiar puteam câștiga”, a fost opinia lui Marius Măldărășanu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Klopp și Guardiola, modele pentru Marius Măldărășanu

Chiar dacă abia a revenit în primul eșalon, Hermannstadt este revelația ediției din acest an a SuperLiga. Iar Marius Măldărășanu reprezintă unul dintre atuurile care i-au permis echipei să se bucure de acest statut.

Tehnicianul sibienilor spune că o sursă de inspirație pentru el o reprezintă Guardiola și Klopp. ”Am declarat încă din momentul în care am debutat la Astra. Am spus, Guardiola, mi-a plăcut foarte mult stilul de joc de la FC Barcelona.

Și, bineînțeles, Klopp. Care are, pe sistemul 4-3-3, un joc mult mai direct. Sunt doi antrenori de la care cu toții avem de învățat.

Acest lucru nu înseamnă că nu mi-a plăcut tot ce făcea Mourinho din punct de vedere defensiv. Dar numărul 1 este Guardiola.

Mie mi-ar plăcea să joc fotbal tot timpul. Asta îmi doresc. Să construim, îmi doresc să avem posesie, să avem o progresie și finalizare. Înseamnă idealul în fotbal.

Dar este foarte greu. Depinzi de terenuri. Probabil mulți antrenori își doresc aceste lucruri. Condițiile sunt însă neprielnice pentru ceea ce ne-am dori noi.

Pentru că nu este ușor să te antrenezi pe terenuri cu noroi. Și după aceea ajungi la meci, dai de un teren mai bun, dar este foarte dificil, pentru că pe parcursul săptămânii n-ai avut condițiile necesare”, a afirmat Măldărășanu.