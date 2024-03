Marius Ştefănescu a semnat! Anunţ de ultimă oră: “Contract pe doi ani şi jumătate”

Laszlo Dioszegi dezvăluie că Marius Ștefănescu a semnat prelungirea contractului cu Sepsi OSK și va rămâne la Sfântu Gheorghe pentru următorii doi ani și jumătate. Internaționalul român a fost intens curtat atât de Rapid, cât și de FCSB.

Marius Ştefănescu a semnat prelungira contractului cu Sepsi! Laszlo Dioszegi a făcut anunțul: “Contract pe doi ani şi jumătate”

pentru următorii doi ani și jumătate din SuperLiga. Mijlocașul de la Sfântu Gheorghe a devenit unul dintre cei mai doriți jucători din SuperLiga după evoluțiile din ultimele sezoane.

Laszlo Dioszegi a anunțat că mijlocașul a semnat prelungirea contractului la FANATIK SUPERLIGA. Acesta a vorbit și despre situația lui Bernd Storck la Sepsi Sfântu Gheorghe.

„Nu a sunat nimeni pentru niciun jucător, dar este bine așa pentru că e liniște și jucătorii își văd de treabă. Am prelungit contractul cu el (n.r. Marius Ștefănescu) și mai are încă doi ani în afară de anul acesta. Bernd Storck are contract până în vară, am discutat că o să stăm jos și o să discutăm”, a declarat Laszlo Dioszegi.

Laszlo Dioszegi, despre situația lui Storck: „Stăm la masă și discutăm”

Bernd Storck l-a înlocuit pe la Sepsi OSK și are ca obiectiv calificarea în play-off. Tehnicianul din Germania și-a păstrat șansele intacte până în ultima etapă din sezonul regular, unde va da peste Petrolul Ploiești.

Laszlo Dioszegi a anunțat că înțelegerea dintre Bernd Storck și Sepsi se va prelungi automat, dacă se vor califica în play-off. Finanțatorul de la Sfântu Gheorghe nu are în gând să îl dea afara pe neamț, chiar dacă Sepsi va juca în play-out.

„În momentul de față consider că o să mergem cu el și anul viitor, dar în fotbal niciodată nu poți să spui niciodată. În contract am specificat că dacă ne calificăm în play-off se prelungește automat contractul cu încă un an, iar dacă nu ne calificăm stăm la masă și discutăm.

Nu văd de ce să nu mergem mai departe, de ce să schimbăm antrenorii în fiecare lună. Nu am prins play-off-ul, o parte din vină o au și jucătorii, nu putem să punem totul în cârca antrenorului. Jucătorii joacă pe teren, am luat prea ușor meciul de la UTA și de acolo a plecat totul.

Dacă făceam măcar un egal la UTA, atunci erau altfel lucrurile”, a spus Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă live pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Marius Ștefănescu a semnat! Contract pe doi ani și jumătate cu Sepsi