Cum s-a produs despărțirea dintre Budescu și Gică Hagi. „Acela a fost momentul în care s-a terminat”

dar a făcut-o fără vedeta Constantin Budescu. „Dispărut” din lot încă din urmă cu câteva etape, iar în ziua meciului cu ardelenii s-a anunțat rezilierea contractului dintre cele două părți.

Dezvăluiri de culise la Fanatik SuperLiga. Momentul care a produs „ruptura” dintre Gică Hagi și Constantin Budescu

un jucător foarte talentat, dar extrem de capricios. De aceea, a încercat să explice cauzele pentru care acesta nu a reușit să se impună la Farul, deși a dat peste un antrenor ca Hagi care știe cum să-l motiveze și care i-a oferit o mare libertate de exprimare pe teren.

„Ce s-a întâmplat cu Budescu la Farul? Cum de nici măcar Hagi nu l-a pus pe linie? N-a mai putut, n-a mai avut chef? Vârsta… Pur și simplu nu a mai avut chef?”, l-a întrebat moderatorul Horia Ivanovici pe Marius Șumudică la emisiuune transmisă LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Nu știu ce s-a întâmplat. Acum un an, când s-a dus la Farul, eu nu credeam că Hagi îl ia. Îl dăduse Petrolul afară. A fost același lucru ca și cu Eric. Hagi are nebunia asta.

Eu am crezut că va fi ok. Pentru că îl cunosc pe Budi, știu caracterul lui. Dacă el are un antrenor care știe să-i vorbească, un antrenor care să-i dea o anumită libertate, iar el să-i dea înapoi ceva, și Hagi e genul ăsta de om, eu credeam că-l aduce pe linia de plutire. Și că va fi ok. Dar nu știu ce s-a întâmplat.

Cu toate că a avut câteva meciuri foarte bune la început. I-a ajutat la început. Și pentru mine e o surpriză că Budescu nu a reușit la Farul. Sincer să fiu, nu știu să-ți spun ce s-a întâmplat exact. Chiar aș fi vrut să vorbesc cu el și să-l întreb”, a răspuns sincer Marius Șumudică.

„Fiți atenți, vreau eu să vă povestesc ceva. Unul dintre marile motive pentru care Hagi nu l-a mai vrut pe Budescu. Fază la antrenament… Acum o lună sau ceva de genul ăsta. Dimineață, vine Hagi la antrenament, totul ok, a trecut și prin vestiar, dar n-a văzut nimic…

Și iese pe teren, băieții erau la încălzire. Se uită stânga, se uită dreapta, se mai uită o dată stânga… Încremenește! Înnebunește! Budescu vopsit în cap… «Budi, ce-i asta?». Ăla a fost momentul în care Hagi a spus că s-a terminat cu Budescu la Farul. Nu spun că de asta l-a dat neapărat afară, dar când l-a văzut vopsit în cap, ditamai omul, a spus că e fără leac, nici măcar el nu mai are ce să-i facă”, este dezvăluirea-bombă făcută de Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

„Eu sunt undeva la mijloc cu aceste extravaganțe, că te vopsești sau altele… Sunt unii antrenori radicali, unii care o percep ca pe o nebunie a jucătorului… Dar tu trebuie să-l obligi prin lucrul ăsta. Ca și cum să se simtă vinovat că n-a făcut bine ceea ce a făcut.Și pe tine să te intereseze ramura sportivă, să-ți dea înapoi prin ceea ce face el în teren. Nici mie nu mi s-a părut normal, dar eu nu cred că ăsta a fost simplul motiv”, a încercat Șumudică să-și „scoată” fostul jucător preferat.

„Nu, nu… S-au adunat mai multe. În primul rând pe fondul evoluțiilor neconvingătoare. Că dacă Budescu îi câștiga trei meciuri la rând, putea să-și pună și țepi, și belciug în nas…”, a mai spus moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, pe care o puteți urmări și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

Marius Șumudică, laude pentru Constantin Budescu: „Nu am văzut în viața mea așa fotbalist!”

În încheierea discuției, Șumudică i-a făcut o scurtă caracterizare lui Budescu, susținând că nu a mai văzut în viața lui un jucător care să aibă o asemenea tehnică de lovire a mingii. Poate doar la Hagi, pe care îl admira pe vremea când era copil de mingi la Sportul Studențesc.

„Eu nu am văzut în viața mea așa fotbalist, să lovească mingea cum o lovește el. Eu l-am văzut pe Hagi fotbalist, eram copil de mingi la Sportul… Hagi făcea pariuri cu Marcel Coraș, care o dă de la mijlocul terenului în poartă, dar nu lovită cu interiorul… Rist, direct șiret plin. Din cinci, Hagi dădea cel puțin patru. Câteodată chiar cinci. S-o lovești direct cu șiretul, să cadă direct în poartă. Rar mi-a fost dat să văd așa ceva. Eram junior, eram copil…

Și vreau să-ți spun de Budescu… Punea jalonul la mijlocul terenului, mingea pe capul jalonului, o lovea din lateral și din cinci îți dădea cinci în poartă. Nu am văzut în viața mea. Nu știu dacă la lovirea mingii era peste Hagi, dar era apropiat de el. Păi n-ai văzut? Să dai gol din parcare, să dai peste tribună, să dai prin alea… De pe un culoar să dai să vină mingea în poartă… Eu nu am văzut în viața mea. Biomecanică de lovire a mingii senzațională.

Eram la Astra și în cantonament am jucat un meci amical cu Maribor. A dat două goluri din corner. Nici nu știau ăia că e gol, arbitrul nu știa că e gol. Dar n-a dat din corner cu interiorul să vină mingea așa (face cu mâna o acoladă), a lovit-o cu dreptul de unde lovește un stângaci, i-a dat șiret exterior și s-a dus în poartă direct. Nu știa arbitrul că e gol. A zis că nu se poate”, a încheiat Șumudică.

