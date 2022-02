Marius Șumudică, mesaj pentru cei de la Malatyaspor: „E timpul să spun ceva!”

Marius Șumudică a stat aproape patru luni pe banca lui Malatyaspor, însă, din cauza rezultatelor slabe și situației financiare precare a echipei, a fost demis.

Marius Șumudică, mesaj pentru cei de la Malatyaspor

Din cauza restanțelor salariale, jucătorii de la Malatyaspor au refuzat să se pregătească la ultimul antrenament. Șumudică a profitat de această situație pentru a le da peste nas celor care l-au criticat, în perioada petrecută la formația din Turcia.

Totodată, a dezvăluit că, în viitor, există posibilitatea să revină în fotbalul din Turcia.

„Am primit o mulțime de mesaje de când am plecat din Malatya. E timpul să spun ceva. Aţi văzut ce s-a întâmplat astăzi la club? Jucătorii au refuzat să se antreneze.

Credeţi că este ușor să motivezi un astfel de grup, având în vedere că băieții au fost neplătiți luni de zile? Nu, sigur că nu.

În 2020 am fost votat managerul anului. Credeţi că am uitat fotbalul? Credeţi că pasiunea mea nebună pentru joc și flerul meu nu mai există? Atunci, vă înșelaţi. Sunt mai motivat și mai flămând ca niciodată.

Și poate voi veni din nou în Turcia pe viitor. Este o țară pe care o iubesc și o respect. De asemenea, am tot respectul pentru toți cei cu care am lucrat la Malatya și pentru suporteri. Credeţi-mă, am dat totul în circumstanțe foarte dificile.

Am acceptat o provocare nu pentru bani (pe care nici nu i-am primit), ci pentru pasiunea și dragostea pe care le am pentru fotbalul turcesc.

Acum, sunt pregătit pentru o nouă provocare. Ce-i mai bun urmează să vină”, a scris Marius Şumudică, pe Twitter.

În prezent, Yeni Malatyaspor se află pe ultimul loc din prima ligă turcă, cu 16 puncte obținute după 24 de meciuri jucate.

În Turcia, Marius Șumudică le-a antrenat pe Kayserispor, Gaziantep, Rizespor și Malatyaspor.