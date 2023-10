Marius Șumudică i-a încântat pe fanii turci după în etapa cu numărul 9 din campionatul Turciei. Antrenorul român a dansat în fața suporterilor. Niță, Drăguș, Maxim și Morais au fost titulari la Gaziantep în ultima etapă.

Marius Șumudică, spectacol direct pe gazon după victoria lui Gaziantep. A dansat în fața peluzei

Gaziantep a ajuns la cea de-a treia victorie în ultimele patru meciuri după 1-0 cu Antalyaspor. Echipa antrenată de Marius Șumudică a părăsit temporar zona locurilor retrogradabile și ocupă locul 15, cu 9 puncte în tot atâtea partide. După victoria de pe teren propriu, antrenorul român a făcut show în fața propriilor suporteri.

La conferința de presă de la finalul partidei, Șumudică și-a felicitat jucătorii și le-a pus gând rău celor de la Beșiktas, echipă pe care Gaziantep o înfruntă în etapa următoare. „Îmi felicit jucătorii, azi au arătat sacrificiu. A fost un meci câștigat cu inima. Suntem o echipă foarte puternică acasă, însă trebuie să devenim așa și în deplasare. Îi felicit și pe fani, care au rămas alături de noi și ne-au ajutat.

Meciul a fost unul tactic, cu ambele echipe închise. Azi am reușit să marcăm din fază fixă și sunt fericit. Încă nu am realizat nimic și vom începe să ne gândim la meciul cu Beșiktaș.

O respect pe Beșiktaș, dar Gaziantep nu va merge acolo în vacanță. Acesta este mesajul meu pentru jucători. Dacă echipa mea nu face greșeli, atunci e dificil pentru orice adversar să ne învingă. Antalyaspor nu a avut această șansă azi, nici măcar nu s-a apropiat de poarta noastră în repriza secundă. Am reușit să ne închidem foarte bună”, a declarat Șumudică, la finalul meciului.

Gaziantep nu a pierdut în ultimele 17 meciuri jucate pe teren propriu sub comanda lui Marius Șumudică, fiind inclus și primul mandat al antrenorului (2019-2021).

Șumudică, nemulțumit de Maxim

, Florin Niță și Denis Drăguș. Pe lângă ei, la Gaziantep s-a întâlnit și cu Alex Maxim, revenit din împrumutul de la Beșiktaș.

Acesta nu mai joacă foarte bine, presa din Turcia spunând că este destabilizat după ce nu s-a impus la Beșiktaș. Se pare că între acesta și Marius Șumudică există un ușor conflict.

Șumudică este nemulțumit că elevul său nu este în formă. Presa a speculat inclusiv că acesta ar putea fi lăsat pe bancă la următoarele meciuri ale echipei.

Nu s-a întâmplat asta până acum, semn că, deși este nemulțumit de el, Șumudică încearcă să îi readucă încrederea de altădată acestuia.

I-a luat apărarea

Totuși, după venirea la echipă, pe fondul criticilor primite de Alex Maxim pentru meciurile slabe făcute, Marius Șumudică i-a luat apărarea spunând că acesta a dat peste 40 de goluri pentru echipa turcă.

“Maxim este unul dintre cei mai buni din echipă. Oamenii nu trebuie să uite că Maxim a marcat peste 40 de goluri la Gaziantep. Jucătorii de fotbal au uneori momente proaste. Este foarte greu să câștigi un fotbalist.

Nu vorbesc aceste lucruri pentru că sunt român. Vorbesc doar pentru Maxim. Nu a stat mult la Beşiktaş, dar am vrut să-l duc în Arabia Saudită. Maxim mi-a spus că se simte bine în Gaziantep. Îl respect foarte mult.

Suntem ca o familie acum. Toată conducerea a venit la vestiar. Au o inimă mare. Simt că sunt acolo pentru echipă. Când am ajuns în vestiar, am început să plâng. Aici am avut rezultate grozave.

Nu vreau să-mi amintesc din nou, dar am pierdut Gaziantep din cauza unei mici glume“, a spus Șumudică, potrivit presei din Turcia, în urmă cu o lună.

Cotat la două milioane de euro, Maxim este cel mai valoros jucător al echipei, din acest punct de vedere. 43 de goluri și 23 de pase de gol în 122 de meciuri a adunat pentru Gaziantep.