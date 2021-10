Marta Kostyuk a continuat “războiul” cu Emma Răducanu și după meci: “Nu mi-am amintit că am «omorât-o» pe teren”

țintește primul titlu WTA din 2021. Dacă va reuși să câștige la Transylvania Open, românca va continua seria începută în 2013 cu cel puțin un turneu câștigat în fiecare sezon.

Principala favorită a turneului mai are două hopuri de trecut până la trofeu. Iar în semifinale o va întâlni pe Marta Kostyuk, jucătoare pe care a învins-o în urmă cu câteva săptămâni la Indian Wells.

Marta Kostyuk, cuvinte frumoase pentru Simona Halep: “Va fi o experiență extraordinară să joc împotriva ei”

Ucraineanca este într-o formă foarte bună la Cluj, reușind să o învingă fără drept de apel în sferturile de finală pe Emma Răducanu, favorita 3. Kostyuk a avut cuvinte de laudă la adresa Simonei Halep, înaintea duelului din semifinale:

“Am luptat la Indian Wells timp de un set, apoi n-am mai jucat bine. Sper să pot să lupt în semifinale. Dar chiar dacă voi pierde, e o experiență extraordinară să joc împotriva Simonei, e o persoană simpatică și o jucătoare foarte bună. Sper să ajung în prima mea finală și abia aștept meciul.

Este a treia mea semifinală din acest an. Încerc să mă concentrez pe meciul cu Simona. O să fie o luptă și sper să fie o luptă. Este un feeling grozav că sunt aici.” , a spus Marta Kostyuk.

Jucătoarea din Ucraina continuă războiul cu Emma Răducanu: “Nu m-am simțit bine să le văd pe Răducanu și Fernandez în finala de la US Open”

În schimb, Marta Kostyuk a continuat războiul cu , chiar și după ce a reușit să câștige meciul din sferturi cu 6-2, 6-1, spunând că nu s-a simțit bine să le vadă pe Emma și Leyla Fernandez în finala de la US Open:

„Trebuie să fiu sinceră și să spun că nu m-am simțit foarte bine să le văd pe Răducanu și Fernandez în finala de la US Open. A fost destul de dificil pentru mine. Încerc să fiu la cel mai bun nivel și să ajung la nivelul la care sunt ele.

Cu siguranță se va întâmpla curând, dar nu mi-a căzut bine să le văd pe ele jucând finala. Însă a fost o inspirație pentru că îmi dau seama că pot să fac și eu asta. Când joci tenis și te uiți la tenis, sunt două lucruri diferite.

“Eu nu puteam să îmi amintesc că am “omorât-o” pe teren”

Emma a venit de nicăieri și nimeni nu știa cum joacă, ce fel de tenis practică, care sunt punctele slabe. Le era greu să îi facă față, mai ales când juca atât de bine.

Când am auzit-o spunând că la junioare am distrus-o, asta mi-a dat putere. Deci și-a amintit. Eu nu puteam să îmi amintesc că am “omorât-o” pe teren. Când am văzut că la meciurile directe suntem 1-1, asta nu înseamnă că am distrus-o pe teren”, a spus Kostyuk.

Meciul dintre Simona Halep și Marta Kostyuk va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00. Învingătoarea va evolua în finala Transylvania Open cu Rebecca Peterson sau Anett Kontaveit.

