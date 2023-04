Marțea Mare 2023. Ce nu trebuie să faci în această zi din Săptămâna Mare

Marțea Mare 2023 este cea de-a doua zi din Săptămâna Patimilor, care este În această zi, creștinii merg la Biserică, unde se organizează slujbe speciale. Marțea Mare ne duce cu gândul la Judecata de Apoi prin cele două pilde: Pilda celor zece fecioare și Pilda Talanților.

Marțea Mare din Săptămâna Patimilor, semnificație

mai este cunoscută și drept Marțea Seacă. FANATIK vă reamintește că în această zi din Săptămâna Patimilor Domnului se citește, în timpul deniei, Pilda celor zece fecioare.

În Matei 25, 1-3, este prezentată pilda celor 10 fecioare. “Zis-a Domnul pilda aceasta: Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui.

Cinci însă dintre ele erau înțelepte, iar cinci erau neînțelepte. Cele neînțelepte, luând candelele lor, n-au luat cu ele untdelemn. Iar cele înțelepte au luat untdelemn în vase, odată cu candelele lor.

Dar, mirele întârziind, au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare: Iată, mirele vine! Ieșiți întru întâmpinarea lui!

Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte: Dați-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele noastre.

Dar cele înțelepte le-au răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci, plecând ele ca să cumpere, a venit mirele, și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis.

Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi. Drept aceea, privegheați, că nu știți ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului.”

Ce pildă se citește în Marțea Mare

Tot în Marțea Mare 2023 se citește și Pilda Talanților. “Pentru că este ca un om, care plecând din ţară, a chemat pe sclavii lui şi le-a predat averile sale. Şi unuia i-a dat cinci talanţi, iar altuia doi, iar altuia unu. Fiecăruia după puterea lui. Și a plecat îndată. Ducându-se cel primind cinci talanţi, a lucrat cu ei; şi a câştigat alţi cinci. La fel, cel cu cei doi; a câştigat alţi doi.

Dar cel primind unu, ducându-se, a săpat în pământ, şi a ascuns argintul domnului său. După mult timp însă, vine domnul sclavilor aceia. Și face socoteală cu ei. şi apropiindu-se cel primind cei cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne! Cinci talanţi mi-ai dat; iată!

Alţi cinci talanţi am câştigat. Domnul lui i-a zis: bine sclavule bun şi credincios! Peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria domnului tău. Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi, a zis: Doamne! Doi talanţi mi-ai dat; iată! Alţi doi talanţi am câştigat.

Domnul lui i-a zis: bine sclavule bun şi credincios! Peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune. Intră în bucuria domnului tău. Dar apropiindu-se şi cel primind un talant, a zis: Doamne! Te-am cunoscut că eşti om aspru. Secerând unde nu ai semănat, şi strângând de unde nu ai vânturat.

Şi fiind înfricoşat, ducându-mă, am ascuns talantul tău în pământ. Iată, ai pe cel al tău. Răspunzând însă, domnul lui i-a zis: sclavule rău şi leneş! ştiai că secer unde nu am semănat, şi strâng de unde nu am vânturat?

Trebuia deci, tu să fi dat arginţii mei schimbătorilor de bani. Și venind, eu primeam înapoi ce este al meu cu dobândă. Luaţi deci de la el talantul, şi daţi-l celui având cei zece talanţi.

Pentru că oricui având, i se va da, şi va fi îmbelşugat. Dar celui neavând, şi ceea ce are va fi luat de la el. Şi pe sclavul cel netrebnic, aruncaţi-l în întunericul cel de afară. Acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” – (Matei 25:14-30)

Tradiții și superstiții în Marțea Mare din Săptămâna Patimilor

În Marțea Mare 2023 se aspiră, se dă cu mătura și se fac cele necesare pregătirii pentru Învierea Domnului. Curățenia în case trebuie să se termine în această zi, deoarece începând cu Miercurea Mare, credincioșii nu mai au voie să muncească.

De asemenea, se spune că în Marțea Mare 2023 este bine ca credincioșii sa se spele, pentru că în această zi se spală bolile de pe corpurile oamenilor.

Ce nu se face în a doua zi din Săptămâna Patimilor

În unele zone ale țării se spune că nu este bine să spargi nuci. Cei care care vor face asta, vor avea parte de nuci rele.

În această zi bărbații trebuie să stea acasă, lângă femeile lor și să le ajute la treburile gospodărești. Dacă nu vor respecta acest lucru, nu le va merge bine tot anul.

Rugăciune pentru Marțea Mare

“O, Doamne, Dumnezeule al meu! Astăzi stau osândit înaintea feței Tale celei Sfinte și-mi mărturisesc nevrednicia și neputința și nestarea și sărăcia mea. Pentru acesta, o, Izvor dulce și Noianul mile, mă rog să deschizi stavilele cerului și să reverși peste mine, bunatățile milostivirii Tale. Pentru ca să pot scoate lacrimi să plâng și să spăl și să luminez sufletul meu de întinăciunea păcatelor cu pocăință tare și adevărată.

O, Învățătorule al pocăinței și făclie luminată a soarelui celui de taină, Hristos Dumnezeu, primește ticăloasa mea rugăciune! O, mărite proorocule, Ioane, care ești mai mare decât toți proorocii, precum Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Evanghelie. Tu cel ce ai dezlegat legăturile stârpiciunii părinților tăi.

Tu care ai arătat pe Stăpânul Hristos, poporului, tu care L-ai botezat în Iordan și ai văzut cerurile deschizându-se. Tu care ai auzit glasul cel părintesc și ai văzut pe Duhul Sfânt pogorându-Se ca un porumbel peste Dânsul ascultă, te rog, cererea mea,

Aprinde făclia păcătosului meu suflet și mă luminează cu darul Tău, pentru că eu sunt spurcat cu gândurile mele cele rele și grozave. De vreme ce am risipit pământeasca mea moștenire și m-am făcut asemănător cu dobitoacele cele nepricepute și pasc împreună cu ele, ticălosul, la aceste pământești, fără de a gândi vreodată la cele cerești. Amin.”