Mărturiile uluitoare ale femeii care a fost operată de hernie, deși era însărcinată în luna a noua: „Nu înţelegeam. Mi-a zis doctorul că am născut o fetiţă”

Femeia din Tismana care s-a dus la spital pentru că avea dureri de burtă și a născut în timpul operației de hernie a făcut primele declarații. Nu știa că este gravidă și nu a înțeles la ce se referă medicii care i-au spus că are o fetiță.

Primele declarații ale femeii gravide operate de hernie

. O femeie din Tismana s-a dus zilele trecute la spitalul din Târgu Jiu cu o durere de burtă. În ultimii ani a fost operată de mai multe ori din cauza unei hernii intestinale și a crezut că asta este cauza disconfortului și de data aceasta.

Medicul care a consultat-o i-a pus diagnosticul după palpare și a considerat că nu este necesară o ecografie, apoi a internat-o la secția de Chirurgie. A semnat pe propria răspundere că nu este însărcinată.

De fapt, lua anticoncepționale de când le născuse pe fiicele sale gemene în urmă cu 16 ani, iar menstruația i-a venit regulat până luna trecută. În timpul operației, însă, doctorul a observat uterul mărit, a chemat un ginecolog și s-a dovedit că femeia era gravidă în nouă luni.

Nimeni nu și-a dat seama. Nici cadrele medicale în zilele în care a stat în spital, dar nici rudele femeii. Avea 90 de kilograme, astfel că au considerat că s-a îngrășat.

„Nu înțelegeam”

Din fericire, situația s-a terminat cu bine. Gravida operată de hernie și fetița ei sunt afara pericolului și așteaptă să plece acasă. Femeia a făcut primele declarații și a mărturisit că atunci când medicii au anunțat-o că a născut, nu înțelegea.

„Am avut menstruaţie până luna trecută. Le-am luat de când am făcut prima cezariană. (…) Aveam o gâlcă la buric şi am vrut să văd dacă este de operat sau nu, să văd ce zice domnul doctor. Am venit, m-a internat domnul doctor, mi-a zis că este infiltraţie foarte mare şi am rămas internată.

(…) M-am trezit seara târziu din anestezie, mi-au spus că am o fetiţă. Eu am zis “Nu, am două fetiţe”. Nu înţelegeam. Mi-a zis că am născut o fetiţă”, a povestit femeia, de pe patul de spital”, a spus femeia bolnavă de hernie, conform

Chiar dacă nu se aștepta să iasă din spital cu un copil, proaspăta mămica este bucuroasă, la fel și soțul acesteia. „Am rămas şocată, impresionată. Cum să am o fetiţă? Nu realizam. Eu am două fetiţe gemene acasă. M-am bucurat.

Mulţumesc domnişoarei Militaru Mihaela, domnului doctor Tetileanu şi la toţi medicii şi la toate asistentele şi la toate infirmierele că m-au ajutat şi mi-au dat viaţă. Mie şi fetiţei mele. Şi lui domnul doctor Barbu. (…) Numele o să îl aleagă surioarele. Ne aşteaptă acasă şi pe mine şi pe surioara lor. Soţul e bucuros”, a completat femeia.