Mărturisiri cutremurătoare ale polonezei Iga Swiatek înaintea debutului la Mastersul de la Roma: „Am crezut că nu voi mai juca tenis vreodată!”

, însă traiectoria ei putea să fie total diferită. Câștigătoarea ultimelor două ediții ale turneului de la Roma și-a pus sufletul pe tavă.

Iga Swiatek a vrut să renunțe la tenis după ce a suferit o intervenție chirurgicală: „Nu am fost convinsă că voi fi o jucătoare de tenis”

Accidentarea la gleznă din 2017 aproape i-a pus capac polonezei Iga Swiatek. Poloneza a stat pe bară nu mai puțin de opt luni și a trecut prin momente extrem de dificile, mai ales că avea doar 15 ani.

Poloneza și-a povestit drama înainte de : „În acel moment am crezut că nu voi mai juca tenis vreodată. Eram adolescentă și tocmai trecusem printr-o operație serioasă. Nu aș spune că am trecut peste probleme așa cum o face orice jucător accidentat. Mi-am pus întrebarea dacă voi mai juca vreodată.

Nu am fost niciodată convinsă că voi fi o jucătoare de tenis. Am simțit în fiecare an că trebuia să îmi demonstrez și să îmi arăt că merg în direcția cea bună. Nu m-am gândit că o să ajung o jucătoare profesionistă până la primele victorii în circuitul WTA.

Mereu mă întrebam dacă am bani ca să continui, pentru că era ceva ce se putea schimba oricând. Sunt fericită că am reușit și că tatăl meu a găsit resursele necesare pentru ca eu să mă pot antrena și pentru a avea sesiuni cu antrenori”, a spus Iga Swiatek, conform .

Iga Swiatek, campioana ultimelor două ediții ale turneului WTA Roma: „Ultimii doi ani au fost buni”

Iga Swiatek e gata să obțină al treilea titlu consecutiv la Roma, după înfrângerea din finala de la Madrid în fața Arynei Sabalenka: „Situația mea are avantaje, dar și dezavantaje. Anul trecut am avut presiunea apărării titlului pentru prima oară și era și seria pe care am reușit cumva să o port pe umeri.

Adevărul este că nu pot compara. Ultimii doi ani au fost buni. Acum sunt într-o poziție bună și joc bine. Ambele sezoane au fost grozave, așa că nu le pot compara”, a mai spus jucătoarea.

în capitaliei și e calificată direct în turul al doilea la Roma, unde va juca împotriva câștigătoarei duelului dintre Anastasia Pavlyuchenkova și Sara Errani: „De când am început să lucrez cu Tomasz lucrurile s-au îmbunătățit enorm, iar procesul a devenit mai rapid deoarece știe ce să evite și ce să facă înainte de fiecare turneu.

Cred că toată lumea începe să joace din ce în ce mai bine, trebuie să ții pasul și să mergi înainte. Totul este foarte greu, e mereu foarte dificil, indiferent de cum arată finalele. Cu Ons Jabeur, de exemplu, a fost pe muchie de cuțit. Îmi aduc aminte că a fost un meci foarte fizic, în care fiecare punct a contat. În 2021, aproape am pierdut în sferturile de finală cu Barbora. Am avut rezultate bune aici, dar nu mă aștept să fie mai ușor decât la alte turnee”.