Mărturisiri șocante ale unui star din Premier League: „Am fost abuzat sexual, eram dependent de droguri și pastile”

În spatele jucătorului de fotbal Dele Alli stă o copilărie traumatizantă. , în Turcia, jucătorul de 27 de ani a dezvăluit curajos că a fost abuzat sexual la vârsta de 6 ani. Internaționalul englez s-a destăinuit într-un interviu pentru canalul YouTube al lui Gary Neville, The Overlap.

Dele Alli, mărturisiri șocante: „Am decis să merg la dezintoxicare”

În ciuda copilăriei tulburătoate, Dele Alli se anunța unul dintre cei mai promițători fotbaliști din Anglia. De-a lungul carierei, internaționalul englez, cu 37 de apariții în naționala lui Gareth Southgate, a îmbrăcat tricoul unor echipe, precum Tottenham, , iar în prezent Everton.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat lui Gary Neville, Dele Alli a făcut mărturisiri șocante, dezvăluind că a mers recent o perioadă de timp la dezintoxicare în SUA pentru a preveni dependența de somnifere. „Acum este probabil momentul potrivit pentru a spune oamenilor. Este greu să vorbesc despre asta, deoarece este destul de recent și ceva ce am ascuns de mult timp și mi-e frică să vorbesc.

Când m-am întors din Turcia (n.r. împrumut Beșiktaș) am aflat că am nevoie de o operație. Eram într-un loc prost mental. Am decis să merg la o unitate modernă de dezintoxicare care se ocupă de dependență, sănătate mintală și traume.

ADVERTISEMENT

Am simțit că e timpul pentru mine. Nu ți se poate spune să mergi acolo, trebuie să iei singur decizia. Am fost într-un ciclu prost. Mă bazam pe lucruri care îmi făceau rău. Mă trezeam în fiecare zi, câștigând lupta mergând la antrenament în fiecare zi zâmbind, gata să arăt că sunt fericit.

„În interior pierdeam bătălia și era timpul să mă schimb”

„În interior pierdeam bătălia și era timpul să mă schimb. Când mi s-a spus că am nevoie de operație, am putut simți sentimentele pe care le-am avut când a început ciclul. Așa că am fost acolo șase săptămâni. Clubul Everton a fost uimitor și m-a susținut. Îi voi fi recunoscător pentru totdeauna.

ADVERTISEMENT

Pentru ca ei să fie atât de sinceri și înțelegători, nu puteam să cer nimic mai mult în timpul în care luam cea mai mare decizie din viața mea, făcând ceva ce îmi era frică să fac. Sunt fericit că am făcut-o”, a declarat Dele Alli, citat de .

Ulterior, fotbalistul a oferit detalii despre copilăria izbitoare pe care a trebuit să o înfrunte. Dele Alli a povesit despre un incident în care a fost abuzat sexual de prietena mamei sale biologice. „Copilăria mea este ceva despre care nu am vorbit atât de mult, sincer să fiu. La șase ani, am fost abuzat sexual de prietena mamei. Mama mea era alcoolică și asta s-a întâmplat la șase ani. Am fost trimis în Africa la școală și apoi m-am întors.

„La 8 ani am făcut trafic cu droguri. Mi-au spus că nu vor opri un copil pe bicicletă”

La șapte ani, am început să fumez, la opt ani am început să fac trafic cu droguri. O persoană mai în vârstă mi-a spus că nu vor opri un copil pe bicicletă, așa că m-am dus la fotbal, iar apoi dedesubt aveam drogurile. La 11 ani, am fost atârnat de un pod de un tip de la moșia alăturată, un bărbat.

ADVERTISEMENT

La 12 ani, am fost adoptat de o familie uimitoare, așa cum am spus, nu aș fi putut cere oameni mai buni să facă ceea ce au făcut ei pentru mine. Au fost minunați și m-au ajutat foarte mult și asta a fost altceva. La început mi-a fost greu să mă deschid cu adevărat față de ei.

Am încercat să fiu cel mai bun copil care pot fi pentru ei. Am rămas cu ei de la 12 ani, apoi am început să joc la prima echipă, profesional, la 16 ani. Totul a luat amploare de acolo”, au fost cuvintele lui Dele Alli.

Dele Alli a vrut să se retragă din fotbal în urmă cu trei ani

Dele Alli mai are contract cu Everton până în vara anului 2024. Mijlocașul ofensiv a fost transferat de Everton, de la Tottenam, în 2022. În urmă cu trei ani, Dele Alli s-a gândit la varianta să își încheie prematur cariera.

„Îmi amintesc că doar m-am uitat în oglindă și mă întrebam dacă mă pot retrage acum, la 24 de ani, făcând ceea ce îmi place. Pentru mine, a fost sfâșietor să fi avut acel gând la 24 de ani, să vreau să mă retrag.

Asta m-a durut foarte mult, a fost un alt lucru pe care trebuia să-l port”, a mai spus Dele Alli. Fotbalistul se simte trădat de părinții săi biologici cu care nu a păstrat legătura. Englezul l-a numit pe Mauricio Pochettino, fostul antrenor al său de la Tottenham, drept „cel mai bun” sub comanda căruia s-a pregătit vreodată.