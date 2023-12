Masa pe care Mitică Dragomir nu o va uita niciodată. „Am dat jumătate de salariu pentru un pește”

Mitică Dragomir s-a arătat șocat de prețul pe care l-a dat pe o masă la o cină în doi. Omul de afaceri a povestit că a fost împreună cu soția la un restaurant de lux, iar mâncarea a fost exagerat de scumpă.

Mitică Dragomir, șocat de prețul dat pe o masă la un restaurant de lux

de prețul pe care a trebuit să îl dea la un restaurant de lux din București după ce a luat cine cu soția sa. Omul de afaceri este de părere că mâncarea este prea scumpă la astfel de localuri, iar un fel principal poate ajunge și la jumătate dintr-un salariu minim pe economie.

“Dacă vrei pește să nu te duci la restaurant, stai acasă. Cumperi de la alimentară sau de la alte magazine pește și ți-l faci acasă cu 100 de lei. Am fost cu nevastă-mea la o masă în doi și am dat câteva milioane. E nenorocire.

Am fost cu ea la un restaurant și mi-am luat un pește. Eu, care de ani de zile nu mă mai uit la prețuri, am zis că peștele ăla a fost prea scump. Era restaurant de lux, e nebunie cu ăștia.

Sunt foarte scumpe astea în București. Am dat jumătate de salariu minim pe economie pe acel pește. 10-12 milioane a fost masa în doi”, a declarat Mitică Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Cum își spionează Mitică Dragomir nepoții prin cluburi

atunci când aceștia merg prin cluburi: "Da, le dau bani nepoților. E chestie de educație și să nu-l lași din mână pe copil. Nepotul meu nu va trăi din fotbal și cel mic la fel, asta este clar. Dar nu lipsește niciunul de la antrenament. Îl ții preocupat, îi dai bani și de cluburi, dar eu din 10 dusuri la cluburi, de cel puțin 5 ori l-am verificat.

M-am dus la club, toți patronii mă cunosc, am sunat și am întrebat cum pot să fac să văd ce se întâmplă. Am stat o oră, a venit ospătarul și a înghețat când m-a văzut L-am întrebat dacă a băut ceva și mi-a spus că a băut numai sucuri. L-am întrebat și de cei din jurul lui și mi-a spus că ăia au băut de au stins.

L-am întrebat dacă ăștia se droghează, eu aflu tot, mi-a spus că nu se pune problema. Știu și ce a mâncat, ce a băut, la ce oră pleacă. La fel am făcut și cu cel mare, la ora 12 să fie acasă. Dacă la 12 și 2 minute nu e în casă, s-ar putea să crap cu inima, că mă gândesc că s-ar întâmpla ceva. Cu ăștia mici le dădeam întâlnire să mergem la restaurant și dacă întârziau și 2 minute plecam, nu-i mai luam“.

