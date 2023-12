Cum își spionează Mitică Dragomir nepoții prin cluburi. „Se droghează vreunul?”

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit la emisiunea „MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ” despre nepoții săi, de care este mândru, pentru că au rezistat tentațiilor din București.

Cum își spionează Mitică Dragomir nepoții prin cluburi

la emisiunea „MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ” despre nepoții săi și despre cum îi spionează atunci când aceștia merg prin cluburi:

„Da, le dau bani nepoților. E chestie de educație și să nu-l lași din mână pe copil. Nepotul meu nu va trăi din fotbal și cel mic la fel, asta este clar.

Dar nu lipsește niciunul de la antrenament, îl ții preocupat, îi dai bani și de cluburi, dar eu din 10 dusuri la cluburi, de cel puțin 5 ori l-am verificat.

M-am dus la club, toți patronii mă cunosc, am sunat și am întrebat cum pot să fac să văd ce se întâmplă. Am stat o oră, a venit ospătarul și a înghețat când m-a văzut”.

„L-am întrebat dacă se droghează, eu aflu tot!”

„L-am întrebat dacă a băut ceva și mi-a spus că a băut numai sucuri. L-am întrebat și de cei din jurul lui și mi-a spus că ăia au băut de au stins.

L-am întrebat dacă ăștia se droghează, eu aflu tot, mi-a spus că nu se pune problema. Știu și ce a mâncat, ce a băut, la ce oră pleacă. La fel am făcut și cu cel mare, la ora 12 să fie acasă.

Dacă la 12 și 2 minute nu e în casă, s-ar putea să crap cu inima, că mă gândesc că s-ar întâmpla ceva. Cu ăștia mici le dădeam întâlnire să mergem la restaurant și dacă întârziau și 2 minute plecam, nu-i mai luam”, a .

„Mă sunau că erau pe scări, dar la mine vii cu cinci minute mai devreme și mă aștepți dacă vrei. Și să-mi spui tot programul pe care îl faci, și dacă merge în parc să se joace, merg și eu să îl verific.

Ei acum află, află și taică-său. Le dau bani, că acum sunt cu fetele și ei, dar mă refuză”, a mai spus Dumitru Dragomir, la emisiunea „MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ”.

