Sepsi , scor 2-5. Cu două meciuri mai puțin, covăsnenii au ieșit din zona play-off-ului după 8 partide. Attila Hadnagy, directorul general al lui Sepsi, i-a criticat dur pe jucători după eșecul cu echipa lui Gigi Becali.

Măsuri dure la Sepsi după dezastrul cu FCSB. „Noi dăm, dar ei când dau?”

Sepsi a avut un start de sezon extrem de bun. și au înregistrat 6 meciuri consecutive fără înfrângere în campionat. Formația finanțată de Laszlo Dioszegi a pierdut derby-urile cu Universitatea Craiova (2-1) și FCSB (2-5) din ultimele două etape.

ADVERTISEMENT

„A fost pauză, chiar am dat niște zile libere. Gata, s-au odihnit băieții! Au toate condițiile, banii, primele sunt la timp, ce să mai dăm? Noi nu avem ce să mai dăm, ei trebuie să dea. Dacă se mai continuă în halul ăsta și se mai joacă în halul ăsta, clar că trebuie să ne gândim și la amenzi.

De dat noi dăm, dar ei când ne dau? Au dat în Europa, dar în campionat încă n-am primit nimic. În campionatul nostru încă n-am jucat un meci bun, în care să pot să zic că am câștigat lejer. Am câștigat 3-0 la Dinamo, dar au fost trei ocazii, trei goluri. În rest, Dinamo ne-a dominat, să fim serioși”, a declarat Attila Hadnagy, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Attila Hadnagy s-a luat de jucători după Sepsi – FCSB 2-5: „Am fost dominați de toate echipele”

Sepsi a obținut victorii la limită cu FC U Craiova sau UTA Arad, însă Attila Hadnagy nu s-a declarat mulțumit de prestația echipei. Mai mult decât atât, fostul fotbalist consideră că Sepsi a fost dominată de celelalte echipe.

Totodată, Hadnagy a precizat că lipsa unor jucători, precum Păun sau Ștefănescu se simte pe teren. „Am câștigat 1-0 cu FC U Craiova. Am marcat în minutul 90, ei au avut bară. Am câștigat 1-0 cu UTA în minutul 90, ei au avut ocaziile.

ADVERTISEMENT

„Am făcut două egaluri, n-am dominat pe nimeni. Din păcate, statisticile arată că n-am dominat pe nimeni și că am fost dominați cam de toate echipele și asta nu e bine. Din păcate, sunt jucători care dacă lipsesc, se vede.

„Stăm în 3-4 jucători și asta nu e bine. Sunt supărați unii că stau pe bancă”

S-a văzut la Păun, care a lipsit de la mijloc. Stăm în 3-4 jucători și asta nu e bine. Avem un lot bun, jucători buni, care trebuie să aducă un plus. Sunt supărați unii că stau pe bancă, dar când intri trebuie să arăți că meriți să joci. În primul rând trebuie să ne gândim la noi.

Cine și cum am greșit, de ce sunt rezervă, de ce când intru nu dau un plus echipei? Dacă lipsește cineva, când intru trebuie să arăt. Am început bine, toată lumea a vorbit foarte frumos de noi, că avem o echipă care să tragă la primele locuri. Să fim serioși, noi nu avem față de play-off”, au fost declarațiile lui Attila Hadnagy.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA programează ediții incendiare în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, în direct doar pe www.fanatik.ro. În premieră, emisiunea poate fi urmărită pe pagina de facebook Horia Ivanovici și pe canalul de Youtube FANATIK, de la ora 17:30.