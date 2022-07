Meciuri trucate la cel mai înalt nivel în ATP! Federația internațională de tenis investighează doi jucători de top 40!

Jucători în primii 40 în ierarhia ATP, georgianul Nikoloz Basilashvili și rusul Aslan Karatsev au fost implicați în meciuri cu fluctuații neobișnuite la casele de pariuri. Și care au implicat sume mari.

Este firul de la care a pornit o investigație derulată în două planuri. Jurnalistic, de către echipa canalului german ZDF, dar și la nivelul forului internațional de tenis, ITF.

ITF a realizat o anchetă preliminară care, potrivit jurnaliștilor de la ZDF, vizează cinci meciuri. Pentru moment însă, nu a luat vreo măsură împotriva jucătorilor. Doar fosta iubită a lui Karatsev, Sofia Dmitrieva, este suspendată pe viață pentru jocuri aranjate.

Here our story about matchfixing in Tennis. The two Top 50 players N. Basilashvili and A. Karatsev and their former coach Y. Yatsyk are allegedly involved. Watch the story in German here or follow for and English thread

— Markus Harm (@MarkusHarm)