Meciurile stranierilor din weekend. Un nou egal pentru Răzvan Lucescu și Al Hilal

Stranierii vor începe anul 2021 cu meciuri de „foc”, iar fundașul lui Sassuolo, Vlad Chiricheș, va da piept cu Cristiano Ronaldo, însă nici ceilalți jucători români nu vor avea meciuri ușoare.

Nu mai puțin de 13 români se bat la titlu în străinătate și în acest weekend vor lupta pentru prima treaptă a podiumului, iar FANATIK a analizat șansele acestora.

Anul 2021 revine în forță în fotbalul mondial și urmează un weekend cu meciuri extrem de interesante în care vor fi implicați stranierii români, dar și antrenorii noștri.

Remiză pentru Daniel Isăilă în Cupa Ligii din Emirate

UPDATE, 8 ianuarie, ora 17:19 / Echipa Bani Yas, antrenată de Daniel Isăilă, a terminat la egalitate, pe teren propriu, scor 1-1, cu formația Al Ittihad Kalba, în prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Ligii din Emiratele Arabe Unite.

Oaspeții au deschis scorul prin togolezul Peniel Kokou Mlapa (57), gazdele reușind egalarea prin brazilianul Joao Pedro (70). Meciul retur se va disputa luni, 25 ianuarie, de la ora 18:00.

Răzvan Lucescu, doar egal la Al Batin

UPDATE, 8 ianuarie, 16:40/ Răzvan Lucescu a remizat cu Al Hilal, scor 2-2, în partida jucată în compania celor de la Al Batin, disputată în deplasare. Lucescu Jr. rămâne pe primul loc în clasamentul din Arabia Saudită, cu trei puncte peste rivala Al Ahlu, care joacă astăzi, de la ora 16:40 cu Al Qadisiya.

Ce meciuri au stranierii în weekend. Toți ochii pe Gaziantep

Marius Șumudică este antrenorul momentului în campionatul Turciei. Gaziantep luptă pentru locul 1 în acest weekend și va juca sâmbătă de la ora 12:30 în deplasare la Sivasspor. Echipa lui Alexandru Maxim și Alin Toșca se află pe locul doi, la trei puncte de liderul Besiktaș, care va juca la Hatayspor.

Ladislau Boloni a reușit o victorie etapa trecută cu Panthinaikos și speră continue rezultatele bune, mai ales că fosta campioană a Greciei e abia pe locul 5, la 16 puncte de liderul Olympiakos. Boloni are meci duminică de la ora 19:30 cu AEL Larissa.

Adrian Ursea nu a reușit să o redreseze pe Nice, care e pe locul 13, cu 22 de puncte după 17 etape și are o restanță cu Lens. Românul are meci sâmbătă, de la ora 22:00, când o va întâlni pe Metz, pe teren propriu.

Vlad Chiricheș se va duela cu Juventusul lui Cristiano Ronaldo

Căpitanul naționalei României, Vlad Chiricheș, va avea poate cel mai dificil adversar în acest weekend, Juventusul lui Cristiano Ronaldo. Fundașul central al lui Sassoulo va juca la Torino împotriva lui Radu Drăgușin, care are șanse mari să își prelungească contractul cu Juventus în aceste zile. „Bătrâna Doamnă” e pe val, după ce a câștigat derby-ul cu AC Milan, scor 3-1. Juventus are doar un punct peste Sassoulo, care are un sezon excelent și e pe locul cinci în Serie A.

Valentin Mihăilă a fost cel mai bun jucător al Parmei în ultima etapă. Fostul jucător al Universității Craiova, se va duela cu căpitanul lui Lazio, Radu Ștefan, care tocmai a stabilit un record istoric în tricoul lazialilor. Parma – Lazio se joacă duminică de la ora 16:00

Răzvan Marin are și el un meci dificil în compania Fiorentinei și se va deplasa duminică la Firenze. Partida se va disputa de la ora 19:00. Cagliari e pe locul 14 și are un punct mai puțin decât fiorentinii.

Ianis Hagi e într-o formă excelentă și el al doilea cel mai bun pasator din campionatul Scoției. În această etapă, Glasgow Rangers o va întâlni pe Aberdeen în deplasare, duminică de la ora 19:00.

Kayserispor-ul lui Dan Petrescu are nevoie de victorie

Kayserispor, posibila viitoare echipă antrenată de Dan Petrescu, are mare nevoie de victorie. Formația la care evoluează Silviu Lung Jr. (accidentat), Cristi Săpunaru și Denis Alibec, îl așteaptă cu nerăbdare pe „Bursuc”, care vrea să facă patru transferuri. Kayserispor joacă mâine de la ora 15:00 cu Yeni Malatyaspor, echipa de pe locul zece.

Bogdan Stancu nu stă nici el mai bine în clasament cu Genclerbirligi, care e pe locul 16, cu doar 19 puncte. Fostul atacant al echipei naționale, are mare meci cu Galatasaray, echipa care l-a transferat de la FCSB, chiar la Istanbul.

Florentin Matei este lider cu Apollon Limassol în Cipru. Fostul jucător al FCSB are meci în această rundă cu Ermis pe teren propriu, sâmbătă de la ora 20:00.