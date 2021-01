Steven Gerrard, impresionat de evoluţia lui Ianis Hagi în derby. “A fost extraordinar!”

Sâmbătă, 2 ianuarie, a avut un nou episod din marele derby al fotbalului scoţian, Glasgow Rangers – Celtic, evident fără zecile de mii de fani în tribune, care asigurau de fiecare dată o atmosferă incredibilă pe stadion. Meciul s-a jucat pe Ibrox Park, fieful lui Rangers şi a revenit gazdelor cu scorul de 1-0.

Cu acest succes uşile către primul titlu pentru echipa protestanţilor din Scoţia după o pauză de nouă ani sunt larg deschise, pentru că sunt acum 19 puncte avans peste eterna rivală şi chiar dacă alb-verzii de la Celtic au trei meciuri mai puţin jucate e greu de presupus că Rangers ar mai putea fi prinsă din urmă.

Aşa cum FANATIK v-a informat încă de vineri, Ianis Hagi nu a făcut parte din formula de start a lui Rangers, antrenorul Steven Gerrard preferându-l pe postul său pe Roofe. Jocul echipei sale în prima repriză nu a mers, Celtic fiind echipa care a dominat, dar fără a fi foarte periculoasă.

Ianis Hagi a intrat la pauză în locul accidentatului Roofe

La pauză Steven Gerrard a fost nevoit să mute, pentru că Roofe s-a accidentat şi pe teren a fost trimis Ianis Hagi. Rangers a reuşit să marcheze unicul gol prin Aribo, profitând şi de faptul că între timp adversarul rămăsese în zece, după eliminarea lui Bitton.

Steven Gerrad a fost foarte mulţumit de evoluţia românului, care, din punctul său de vedere, a fost unul dintre punctele de referinţă ale schimbării în bine a jocului lui Rangers şi a ţinut să evidenţieze public acest aspect după meci.

Steven Gerrard a recunoscut meritele lui Hagi Junior

“Sunt foarte bucuros, mulţumit de efortul echipei. Celtic a fost mai bună în prima repriză. Am făcut progrese în partea a doua, am ajuns mai repede la minge, am fost agresivi, am crezut în noi. Eliminarea a fost un moment important. La pauză l-am bagat pe Ianis Hagi, voiam să aducem o schimbare în joc, nu am fost mulţumit de cei 3 din faţă.

🎥 REACTION: Steven Gerrard spoke to @RangersTV after today's Old Firm victory at Ibrox. pic.twitter.com/T41i7FULqk ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT — Rangers Football Club (@RangersFC) January 2, 2021

Roofe s-a şi accidentat. Ianis a fost extraordinar în repriza a doua, a primit informaţia foarte bine, repede, a fost curajos, a cerut mingea în aglomeraţie, a făcut ceea ce am căutat în prima repriză şi nu am avut. Bravo lui! Ne pare rău ca l-am pierdut pe Roofe, desigur”.

Perioadă exclentă pentru Ianis

Ianis Hagi străbate o perioadă excelentă la Rangers în ultimele săptămâni. Românul a înscris două goluri, a oferit o pasă decisivă la Saint Mirren, iar acum a intrat perfect în meci în derby, contribuind prin acţiunile sale la schimbarea în bine a jocului echipei sale.

Şi suporterii lui Rangers au ţinut să sublinieze revirimentul echipei lor după intrarea lui Hagi Junior, mulţi dintre ei reproşându-i lui Gerrard faptul că nu a jucat cu el de la început şi l-a ţinut pe margine în prima repriză.