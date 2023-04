Medicii i-au spus că va muri la 2 ani. Are 25 și e considerat un miracol medical. Face furori pe Instagram

Un tânăr în vârstă de 25 de ani are o poveste impresionantă de viață, ce poate fi un exemplu pentru cei din generația lui și nu numai. Diagnosticat la naștere cu o boală rară, el a reușit să contrazică ”predicțiile” medicilor, potrivit cărora va muri la doar doi ani.

Christopher Alvarez . Bărbatul, originar din Columbia, a fost depistat atunci când a venit pe lume cu o afecțiune rar întâlnită și care poate provoca decesul rapid, dispalzie tanatoforică. Christopher nu s-a stins din viață la doi ani, așa cum prevesteau doctorii, mamei lui, dar nu s-a dezvoltat normal.

Deși are dimensiunea unui copil de doar un an, Christopher De altfel, deține recordul de cea mai în vârstă persoană din lume care se confruntă cu dispalzie tanatoforică. Pe Instagram a devenit cunoscut, după ce a strâns un număr mare de admiratori.

Christopher Alvarez are peste 300.000 de urmăritori pe Instagram și și-a dat seama pe la 7 ani că poate lupta cu viața și că există posibilitatea să realizeze orice, atât timp cât are voință. Savurează din plin fiecare clipă și are parte de momente când dă mâna cu celebrități.

”Au spus că voi muri la vârsta de 2 ani, dar nu s-a întâmplat. La vârsta de 4 ani, tot nu am murit. Când am ajuns la vârsta de 7 ani, totul a devenit istorie. Am 25 de ani și sunt cea mai în vârstă persoană din lume cu această boală.

Nanismul meu nu este ceea ce mă definește pe mine. Am peste 300.000 de urmăritori pe Instagram. Întâlnesc celebrități”, a declarat tânărul într-un -interviu pentru în cadrul căruia a mărturisit și ce vis are.

Starea tânărului se agravează zilnic, dar nu cedează. Ce vrea să devină

Nici mai mult, nici mai puțin de 68 de centimetri înălțime are columbianul și încearcă să-și păstreze zâmbetul pe buze, cu toate că starea de sănătate i s-ar agrava de la o zi la alta. Mai mult, tânărul se gândește și să aibă o carieră, una în jurnalism.

Christopher Alvarez vrea să fie jurnalist sportiv și să scrie despre imigranții care își pun amprenta asupra New Yorkului, conform spuselor sale. Pentru a-și îndeplini visul, Christopher Alvarez a urmat o facultate, Adelphi University și un program de master, Columbia University.

”Visul meu este să devin jurnalist sportiv și să spun poveștile imigranților care îți pun amprenta asupra orașului New York. Nu e ușor să ai o dizabilitate, dar trebuie să găsești o cale, totul trebuie să aibă și un început”, a mai transmis tânărul.