Miracolul salvării Alexiei a fost divin. “99% a fost Dumnezeu, 1% a fost medicină”. Declaraţii emoţionante ale fratelui fetei şi ale doctorului care a operat-o

La patru luni de la teribilul accident în care şi-a pierdut ambele braţe şi era condamnată pe viaţă la a rămâne mutilată, Alexia, fetiţa de 15 ani grav rănită într-un accident la Paşcani, vorbeşte despre despre miracolul recuperării sale.

Înaine de operaţie medicul şi-a sunat duhovnicul

Eric, fratele Alexiei, aflat şi el în microbuz, a fost primul care i-a sărit acesteia în ajutor. Mai mult decât atât, deşi avea doar 16 ani, a avut prezenţa de spirit de a-i căuta surorii sale .

Despre cum s-au întâmplat faptele atunci, Eric abia dacă are o vagă idee, pentru că a acţionat din instinct. “N-am idee. Totul a fost din inițiativă. Prima oară când am văzut-o jos, am crezut că-i moartă. După m-am recules și am văzut că nu are o mână.

Am ridicat-o, am sesizat că e conștientă, dar ea nu-și aduce aminte nimica de la locul accidentului. I-am luat mâna, am luat-o pe ea și am ieșit prin geamul din fața altora. Cred că a fost totul de la Dumnezeu. Nu m-am gândit nicio secundă ce trebuie să fac. Totul a curs lin şi atât”, a spus Eric, la .

, cea care i-a replantat fetei braţele, vorbeşte şi ea tot de un miracol şi crede că a fost mai degrabă harul lui Dumnezeu, decât meritul ştiinţei. De altfel, ea chiar şi-a sunat duhovnicul înainte de a intra în operaţie.

“Înainte să intrăm în sală cu Alexia, mi-am sunat părintele Duhovnic și am spus Părinte, te rog frumos trezește-te, era ora a 2 noaptea trezește-te și roagă-te pentru noi pentru că suntem într-o situație critică. Un copil este chiar între viață și moarte.

Şi părintele mi-a spus: intră în sala de operaţie şi cu ajutorul lui Dumnezeu vei reuşi. Şi exact înainte să ies din sala de operații, părintele a ştiut că am terminat şi mi-a trimis un mesaj cu felicitări. Undeva acolo a fost mâna Domnului care ne-a ajutat pe fiecare dintre noi. Sincer cred că 99% a fost Dumnezeu și 1% a fost știință și tehnologie medicală”, a spus medicul.

În ceea ce o priveşte pe Alexia, recuperarea ei descurge foarte bine şi a început să-şi mişte mâinile din ce în ce mai bine. “Sunt multe progrese Pot să strâng mâna foarte bine, pot să controlez bine pixul”, a spus Alexia, la Antena 3.

“Încep să reiau activitățile pe care le făceam în trecut, chiar dacă momentan nu pot să le fac în totalitate. Faptul că în încep să îmi revin la normal încet-încet mă ajută foarte mult și psihic și fizic. Am început să merg la dans, să cânt prin casă cum făceam de obicei”, mai spune ea, plină de optimism.