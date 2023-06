Mellina a ajuns de urgență la spital, în vacanță. Ce a pățit fosta concurentă de la Survivor: „E dureros!”

Mellina este în vacanță pe meleaguri elene, însă din păcate, nu are parte de liniște. Știm prea bine că șatena este amatoare de senzații tari, care de data aceasta, i-au ca stricat planurile. Artista a povestit în exclusivitate pentru FANATIK ce i s-a întâmplat și de ce a fost nevoită să meargă de urgență la spital.

Mellina, de urgență la spital! Ce incident a avut în Grecia: “Nu pot păși”

Artista are parte de o vacanță cu peripeții. În timp ce făcea snorkeling, s-a accidentat la un picior, deoarece a călcat pe un arici de mare. Mellina a recunoscut că și a fost nevoită să meargă la o clinică, unde i-au fost îndepărtații țepii din talpă. Din fericire, artista se află în afara oricărui pericol, însă are dificultăți la mers.

“Am fost să fac un pic de snorkeling și am uitat să îmi iau acea încălțăminte specială, am mers cu picioarele goale. Am zis că am eu grijă să nu calc pe vreun arici de mare. Dar la un moment dat m-am dezechilibrat. A venit un val mare, m-am dezechilibrat și am pus picioarele peste tot. Cu piciorul drept am călcat pe un arici mai mare și am vreo 10 țepi care mi-au rămas în talpă.

Am mers la clinică și au reușit să îmi scoată doi. Mi-au spus acolo că trebuie să mai aștept să iasă, pentru că au intrat acei țepi foarte adânc. Dar în principiu mi-au spus că nu e nicio problemă. Este dureros, dar sincer, e mai dureroasă epilarea definitivă. Așa că e ok. Acum nu pot păși cu dreptul. La clinică au curățat bine acolo și mi-au spus că nu e risc de infecție, de asta mi-a fost mie frică. Nu pot păși pe picior, calc mai mult pe călcâi”, a declarat Mellina pentru FANATIK.

Mellina nu renunța la adrenalină, în ciuda întâmplării nefericite

Cu toate că s-a ales cu un picior “accidentat”, artista nu are de gând să stea liniștită la plajă. Iubitoare mare de adrenalină, Mellina ne-a povestit că nu se lasă cu una cu două. Dimpotrivă, are de gând să facă sărituri cu frânghia, de pe barcă. Șatena recunoaște că uneori i se face frică atunci când urmează să facă activități care îi ridică pulsul. În același timp, îi și place și nu are de gând să renunțe la adrenalină prea curând.

“Eu sunt în Grecia acum, pe o barcă. Faptul că am pățit acest accident nu mă oprește. Chiar acum urmează să fac sărituri de pe catarg. Nu am mai făcut lucrul acesta niciodată, dar am prieteni care au făcut asta și vreau și eu să încerc. Se pune o frânghie de catarg și va fi stilul “Tarzan”. Ești pe barca, îți iei avânt până la frânghie, te prinzi de ea, apoi te arunci în apă.

Câteodată mi-e frică să fac lucrurile acestea, dar în același timp sunt entuziasmată. Îmi place adrenalina. Sunt momente în care îmi e frică. Eu fac și escaladări și uneori când urc, mi se face teamă, dar în același timp îmi și place, sunt sentimente conflictuale”, a mai spus artista.

Mellina, planuri pentru următoarea vacanță: “Ne vom cățăra pe stânci”

Nici nu s-a întors din vacanța în Grecia, că deja are planuri pentru următoarea escapadă. Se pare că artistei îi plac meleagurile grecești, deoarece în luna septembrie se va întoarce în țara zeilor. Și nici de data aceasta nu se potolește, dimpotrivă. Va merge împreună cu prietenii să facă escaladări pe stânci. Până în toamnă, Mellina are de gând să ia la pas și munții din România, deoarece, spune ea, nu a reușit până acum .

“În septembrie vreau să merg iarăși în Grecia, voi merge cu niște prieteni. Va fi totul organizat și ne vom cățăra pe stânci. Vom face escaladă. Îmi place să fac lucruri noi. Eu am mai făcut escaladări de genul acesta, dar în România și Bulgaria. Tocmai de aceea aș vrea să văd cum e și în Grecia.

Eu vreau să merg și pe vârful Moldoveanu, aș vrea când mă întorc să stau mai mult prin țară. Nu cred că voi mai merge în altă țară în vara aceasta. Am tot fost pe toate continentele, la toate capetele lumii și nu am reușit să văd toată România.

Am mai vizitat, dar vreau să mă interesez ce munți mai sunt pentru făcut hiking. Mie îmi place foarte mult să fac hiking, este activitatea mea preferată. Este deconectarea mea. De aceea aș vrea să profit puțin și de frumusețile țării noastre, pentru că tot am amânat”, a mai adăugat Mellina pentru FANATIK.