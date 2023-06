Mihai Trăistariu, despre adevăratul examen de Bacalaureat dat în liceu. ”Proba” la care a picat: „Le era rușine”

Mihai Trăistariu este tot timpul cu zâmbetul pe buze și pare că are mare încredere în el. Mai ales dacă ne uităm la pozele postate pe rețelele de socializare, nu ne-am imagina vreodată că artistul ar putea avea un complex. Cu toate acestea, Mihai Trăistariu a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK care este motivul pentru care fetele îl refuzau în liceu. Pentru el, examenul maturității a apărut cu adevărat când a fost refuzat de gagici și a început să fie complexat din cauza asta. Cât despre examenul în sine, Mihai nu a avut niciodată probleme cu notele!

Mihai Trăistariu, despre cel mai mare complex din liceu: “Le era rușine”

Artistul a recunoscut că s-a confruntat cu primele complexe în perioada liceului. Din pricina înălțimii, unele fete îl refuzau, mai ales dacă erau mai înalte decât el. Solistul spune că a suferit în acea perioadă din cauza acestui lucru.

“Mi s-a întâmplat la liceu să îmi placă de anumite fete și să fiu refuzat. Atunci mi s-au construit primele complexe, încă din clasa a 10-a. Așa se întâmplă. Te mai îndrăgostești de o colegă de bancă. Eram micuț de statură și am rămas micuț. Mai mergeam la discotecă sau ce era pe atunci și mă refuzau fetele, pentru că erau mai înalte decât mine.

Atunci am avut complexe mari pe partea de înălțime. Eu am 1,70 în înălțime, iar ele aveau tot cam atât. Dacă mai purtau și tocuri, erau și mai înalte decât mine. Mă gândesc că poate le era rușine să danseze cu mine, nu știu. Atunci m-am complexat rău din cauza asta”, a declarat Mihai Trăistariu pentru FANATIK.

Mihai Trăistariu a vrut să-și facă operație la picioare

Se pare că nemulțumirea legată de înălțime era la un nivel major. Deoarece artistul a vrut să apeleze la chirurgie, pentru a-și face o operație de înălțare. Mama sa însă, a fost total împotriva acestei idei.

“M-am dus la mama, care făcuse medicină și i-am spus că nu mă interesează, eu vreau să mă operez. Vreau să îmi tai picioarele. Am citit eu undeva în China se face o operație, unde îți taie picioarele, ca să fii mai înalt. Și așa e, există operații estetice, îți umblă la picioare. Stai 7 luni în ghips, îți pun niște rotițe, ca să îți crească cartilajele. E o nebunie. Iar mama a înnebunit când m-a auzit.

Mi-a spus că nu pot să fac așa ceva, că am luat-o razna. Mi-a spus că o să mai cresc eu, m-a păcălit. Dar nu am mai crescut. Dar am avut eșecuri. Invers nu mi s-a întâmplat. Să mă placă vreo colegă și să o refuz eu. Mai mult acum, că am multe pretendente și trebuie să le mai și refuz. Eu sunt băiat cuminte, , nu prea sunt eu aventurier. Se mai dau la mine acum, dar pe atunci nu prea se întâmpla”, a mai spus artistul.

Mihai Trăistariu își amuza colegii la ore: “Aveam nevoie de public”

Solistul a dat la facultatea de teatru, dar s-a pregătit intens încă din perioada liceului. Obișnuia să le spună poezii colegilor, care se distrau de mama focului. Unde mai pui că pentru prestația sa în fața clasei.

“Eu am făcut și astronomie, eram la mate-fizică. Profesoara de astronomie știa că voi da la teatru și mă punea să recit poezii. Îmi punea note pentru că recitam poezii. Veneam în față și le spuneam tot felul de poezii, făceam comedie, râdeau toți. Eu oricum eram pasionat și de astronomie, de cosmos. Am vrut să mă fac astronaut. Dar mă pregăteam pentru teatru și aveam nevoie de public, și de aceea îmi plăcea să îmi distrez colegii.

De cântat nu prea mă puneau la liceu. În schimb, la facultate, da. Mai chiuleam de la cursuri și rămâneam în cameră să cânt. Aveam casete și urlam acolo, în cameră. Eu oricum am fost tocilar în școală. Mai mult decât atât, dădeam și meditații vecinilor. Nu îmi dădeau bani, ci mâncare, orez cu lapte, ciorbă. Le făceam și temele”, a adăugat celebrul cântăreț.

Mihai Trăistariu, diplomă de merit pentru “cel mai cuminte băiat”

În școala generală, artistul a primit un premiu mai neobișnuit. Dacă premiile pentru locul 1 la învățătură erau la ordinea zilei, Mihai Trăistariu a fost declarat și cel mai cuminte copil.

“Nu am avut altercații la liceu. În clasa a 8-a am primit diplomă în careu pentru cel mai cuminte băiat din școală. Eram în prima bancă, timid, liniștit. La capitolul bătăi, eram la polul opus. Eu chiar interveneam și mediam, aplanam conflictele. Eu corectam cot la cot lucrări cu sora mea.

Ea era profă de mate. Și o ajutam să corecteze lucrări. Eu le puneam note prea mari. Mă certa sora mea, dar eu eram foarte darnic. Ea era mai severă. Era ca o joacă pentru mine, dar fiindcă eram foarte bun la matematică, sora mea avea încredere în mine”, a spus Mihai Trăistariu.

Artistul susține că nu se mai face școală așa cum se făcea pe vremuri

Mihai Trăistariu a declarat că face parte din generația în care încă se mai făcea școală în adevăratul sens al cuvântului. Artistul spune că acum lumea s-a modernizat, iar unii profesori nu își mai dau interesul, așa ca altădată.

“Eu am o grămadă de prieteni care sunt profesori. Sora mea e profesoară de mate, managera mea e profesoară de biologie și mai am vreo 10 amici, care predau de toate. Ei se plâng că nu se mai face școală așa cum se făcea pe vremuri. S-au modernizat toate.

La biologie, încep orele cu proiecții de pe YouTube, noi nu aveam așa ceva. Sunt profesori tineri, care sunt leneși și pun copiii să conspecteze din manual, nu fac mai nimic. Atunci sunt plângeri mari, chiar sunt dați afară din școli. Au 25 de ani, nu predau nimic, nu știu nimic, au luat probabil cu 5 examenul. Nu se mai face școală ca pe vremuri.

Înainte școala era mai serioasă. Acum, cu atâta TikTok, copiii stau cu telefoanele pe sub bănci, râd, își dau mesaje. Sunt și multe manuale alternative, îi zăpăcesc pe toți. Clar este că cine vrea să învețe, învață”, a mai spus Mihai Trăistariu pentru FANATIK.