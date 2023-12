Mesajele politicienilor de Anul Nou. Iohannis: „Am rămas o ţară sigură”. Ciolacu: „Va fi un an mai bun”

Președintele României, Klaus Iohannis, și premierul Marcel Ciolacu, le-au transmis românilor mesaje de Anul Nou, în care vorbesc de o Românie stabilă și sigură, dar cu multe provocări pe care a reușit să le depășească.

România, „țară sigură, cu cele mai mari garanții de securitate din istorie”

În mesajul său, președintele Klaus Iohannis a pus România în contextul unui război la granițe, cel început de în , subliniind că țara noastră a rămas una „sigură”. Ca membru NATO, România beneficiază de garanții puternice de securitate, a spus Iohannis.

„Pe măsură ce ne apropiem de începutul unui nou an, reflectăm la ce a însemnat 2023 pentru fiecare dintre noi, dar și pentru parcursul nostru colectiv. Am traversat împreună vremuri de adâncă încercare și profunde incertitudini. Cu un război încă în desfășurare la granițele noastre, România a rămas o țară sigură. Suntem membri ai NATO, avem cele mai mari garanții de securitate din istorie și astfel fiecare dintre noi este apărat în fața oricărei posibile amenințări”, a spus președintele.

„Guvernare stabilă” și „economie robustă”

Klaus Iohannis a subliniat că țara este condusă de o „guvernare stabilă”, în continuă modernizare a sistemelor publice, cu o independență energetică „consolidată”

„Am reușit să menținem o guvernare stabilă, care a continuat să modernizeze marile sisteme publice, de la educație la sănătate la infrastructură și administrație. România are o economie robustă și și-a consolidat independența energetică, inclusiv prin folosirea tehnologiilor verzi care protejează mediul”, a spus șeful statului.

Președintele a mai subliniat importanța anului electoral 2024 și importanța ca românii să vină la vot, și a menționat și „uriașul potential de dezvoltare” al țării

„Finalul de an este și o bună ocazie pentru a privi spre viitor cu optimism și încredere. Avem un uriaș potențial de dezvoltare, iar anul electoral 2024 ne va pune în fața unor opțiuni care vor marca destinul țării noastre. De aceea, pentru a reuși să transformăm România în țara pe care ne-o dorim, este vital să ne exercităm dreptul de vot la toate rundele de alegeri care vor urma.

Să întâmpinăm, așadar, anul 2024 cu speranță și cu convingerea că împreună putem depăși orice obstacol. În acest spirit al unității și al solidarității, vă urez tuturor un An Nou cu sănătate, plin de bucurii și împliniri!La mulți ani!”.

Ciolacu: „Misiunea mea: protejarea nivelului de trai”

Și pentru Marcel Ciolacu anul ce tocmai se încheie a fost unul cu „multe provocări”, inclusiv una pe care o consideră majoră: protejarea nivelului de trai.

„Dragi români, 2023 a fost un an cu multe provocări pentru România. Am încercat împreună să le depăşim. Pe unele, cred că am reuşit. Cea mai importantă provocare pentru mine, şi misiunea mea ca premier, a fost protejarea nivelului de trai al românilor”, a spus Ciolacu în discursul său de duminică, scrie

„Prețurile sunt încă mari”

Premierul s-a referit și la stoparea creșterii prețurilor și la investiții în producția autohtonă, cu „speranța” că anul viitor va aduce o scădere mai mare a inflației.

„Ştiu că nu este suficient, preţurile sunt încă mari pentru mulţi dintre dumneavoastră. Mai mult, am investit în producţia românească. Doar aşa vom putea cumpăra românește produse din România! Şi vom putea susţine fermierii şi antreprenorii români. Aşa cum am promis, am redus semnificativ inflaţia şi am speranţa că anul viitor va scădea şi mai mult”.

Premierul a subliniat faptul că pensionarii vor putea primi pensii egale, potrivit muncii și contribuției, la investiții în sănătate și învățământ, printre altele.

„Am renegociat şi am modificat PNRR-ul. Am scos procentul de 9,4 la sută prin care pensiile ar fi fost îngheţate până în 2070. Aşa putem să creştem pensiile de două ori anul viitor. La 1 ianuarie cu 13,8 la sută şi în septembrie prin recalculare. Pensionarii care au muncit şi contribuit în egală măsură vor primi în sfârşit pensii egale”, a mai transmis premierul. „Vom ordona cheltuielile, pentru a investi în Sănătate şi Educaţie şi pentru a mări salariile profesorilor, aşa cum am promis”.

Țara e pe plus

Marcel Ciolacu a mai subliniat că, în premieră după mulți ani, creșterea economică a venit din investiții, nu din consum, aceasta reflectându-se în infrastructură și afaceri.

„Pentru prima dată în ultimii ani, creşterea economică a României a venit din investiţii şi nu din consum. Investiţii care deja încep să se vadă în infrastructura de transport şi în dezvoltarea afacerilor care oferă noi locuri de muncă. Şi sunt sigur că anul viitor vom putea merge pe mai multe loturi de autostradă, inclusiv pe primii zeci de km din Autostrada Moldovei”, a spus premierul.

Schengen și parteneriat consolidat cu SUA

În privința intrării României și Spațiul Schengen, Marcel Ciolacu a spus că este „un drept legitim” al țării noastre și că un parteneriat „economic solid” cu SUA va consolida parteneriatul strategic cu Washingtonul.

„Atât în Europa, cât şi peste Ocean. Statele europene susţin, astăzi, dreptul nostru legitim de a fi membri ai Spaţiului Schengen. Românii merită demnitate şi tratament egal alături de toţi cetăţenii Europei. Am întărit Parteneriatul Strategic cu Statele Unite cu un parteneriat economic solid. Şi am încredere că, în scurt timp, va deveni principalul partener economic al României din afara UE”.

Ca și șeful statului, Marcel Ciolacu este optimist cu privire la anul ce vine. „Am credinţa că 2024 va fi un an mai bun pentru noi, toţi românii. Vă îndemn să priviţi cu încredere spre 2024! Împreună putem construi o ţară mai puternică, o Românie prosperă, solidară şi echitabilă pentru toţi cetăţenii săi! La mulţi ani tuturor românilor! La mulţi ani, România! Aşa să ne ajute Dumnezeu”.