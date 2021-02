Cristiano Ronaldo a împlinit pe 5 februarie vârsta de 36 de ani, iar cu ocazia zilei sale de naștere a ținut să transmită un mesaj de mulțumire fanilor săi care îl sprijină necondiționat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mesajul postat pe contul personal de Instagram a strâns peste zece milioane de aprecieri în 24 de ore. Portughezul a postat și o fotografie în care apare alături de iubita sa Georgina, și cei 4 copii.

De-a lungul carierei sale, Cristiano Ronaldo a evoluat per total în 873 de partide în care a marcat 660 de gorui și a oferit 226 de pase decisive.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Cristiano Ronaldo către fani de ziua lui: “Mă simt de parcă totul a început ieri”

“Am 36 de ani, e incredibil! Mă simt de parcă totul a început ieri, dar călătoria mea e plină de aventuri și atâtea povești de neuitat. Prima minge, prima echipă, primul gol… ce zboară timpul! De la Madeira la Lisabona, de la Lisabona la Manchester, de la Manchester la Madrid, de la Madrid la Torino. Din adâncul inimii mele pentru întreaga lume…

Am dat tot ceea ce-am putut, nu am dat niciodată înapoi, am încercat mereu să ofer cea mai bună versiune a mea și am primit în schimb admirație și susținere necondiționată. Și pentru asta nu voi putea niciodată să vă mulțumesc îndeajuns. Nu aș fi ajuns aici fără voi. Sărbătoresc 36 de ani de viață și sunt în al 20-lea an al carierei mele de fotbalist profesionist și regret că nu vă pot promite încă pe atât!

ADVERTISEMENT

Dar ce vă pot promite e că atâta timp cât voi fi pe teren nu veți primi niciodată mai puțin de sută la sută! Vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea voastră și pentru mesajele și inițiativele voastre frumoase. Înseamnă foarte mult pentru mine, aveți cu toții un loc special în inima mea” a postat Cristiano Ronaldo pe Instagram.

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo speră să marcheze cu AS Roma

Juventus o înfruntă sâmbătă seară pe AS Roma, iar Cristiano Ronaldo speră să încheie seria negativă de 3 meciuri fără gol marcat în Serie A. Atacantul portughez a rămas fără gol după duelurile cu Inter, Bologna și Sampdoria.

ADVERTISEMENT

Cea mai slabă perioadă a sa într-un campionat intern s-a petrecut în 2017, pe vremea când evolua la Real Madrid. Atunci Ronaldo a avut 4 meciuri la rând în care nu a reușit să înscrie în La Liga.

“Știam că este un mare profesionist. Dar să-l vezi antrenându-se în fiecare zi în acest mod, a fost o surpriză pentru că încă are o mare pasiune, se distrează și asta este cel mai important. Când mai joci la 36 de ani, ai câștigat totul, ai doborât toate recordurile. Dacă mai ai această motivație, ești un erou”, a declarat Andrea Pirlo pentru presa din Italia.