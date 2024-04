Mesajul pe care Marian Iancu i l-a transmis lui Dan Șucu de ziua lui. „Nu ne-am văzut niciodată, dar acum îl aplaud!”

Chiar dacă Rapid nu are o formă foarte bună în campionat, fostul patron din Liga 1 vede cu ochi buni o parte din realizările acționarului echipei din Giulești. Marian Iancu i-a transmis un .

Mesajul pe care Marian Iancu i l-a transmis lui Dan Șucu de ziua lui

, Marian Iancu i-a transmis acestuia câteva mesaje de apreciere. Fostul patron din Liga 1 este de părere că după vacanța de iarnă, acționarul majoritar al Rapidului a făcut multe lucruri bune la club și a îmbunătățit mult echipa.

Pe lângă acest lucru, Marian Iancu susține că i-ar face plăcere să se întâlnească cu Dan Șucu. Fostul patron al lui Poli Timișoara spune că va merge pe Giulești și poate se va intersecta acolo cu finanțatorul de la Rapid.

“E treaba lui Șucu ce se întâmplă acum la Rapid. Chiar e și ziua lui astăzi, la mulți ani! Chiar dacă nu îl cunosc și nu l-am cunoscut niciodată.

Merită să îi spun, pentru că ține acasă corvoadă a Rapidului și nu e ușoară. Nu am am avut același obiect de activitate sau activități conexe. Avem anturaje diferite și nu am avut această ocazie.

Nu știu ce să spun. Nu am căutat asta. Sunt un om civilizat și l-aș fi salutat dacă ne întâlneam. Probabil că o să merg și eu pe stadion și poate la un moment dat o să ne vedem acolo”, a declarat Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA.

“Nu ne-am văzut niciodată, dar acum îl aplaud!”

“Eu am avut să îi fac reproșuri publice și chiar foarte multe. Dar din iarnă chiar îl aplaud și chiar îl laud, mai ales în concordanță cu declarațiile sale, cum că nu se pricepe la fotbal, și totuși a început să investească serios.

L-am lăudat din acest punct de vedere și nu i-am lăudat pe ceilalți. Nu îl laud pentru că nu ia măsuri administrative și nu reorganizează administrativ clubul.

Și uite ce se întâmplă. E cu un pas în spatele celorlalte cluburi din competiție și se vede asta în campionat”, a mai spus Iancu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Marian Iancu dă de pământ cu Angelescu și Niculae și are un mesaj pentru Dan Șucu