Mesajul președintelui Joe Biden, la 20 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001: ”Unitatea este forța noastră”. Video

Sâmbătă, 11 septembrie 2021, Statele Unite ale Americii comemorează atentatele teroriste din urmă cu exact două decenii.

Preşedintele Joe Biden şi soţia sa, Jill, sunt aşteptaţi în această zi specială la New York, la Memorialul construit pe locul fostelor turnuri gemene de la World Trade Center.

Între timp, liderul de la Casa Albă a transmis deja mesajul său către americani la trista comemorare ce a îndoliat o lume întreagă.

În mesajul său emoționat, de circa 6 minute, postat pe contul de al Administrației Prezidențiale a Casei Albe, Joe Biden îndeamnă la unitate, cu prilejul comemorării a 20 de ani de la , cel mai grav atac terorist din istorie, în urma căruia au murit 2.977 de oameni, relatează .

”Îi onorăm pe toți cei care și-au riscat și care și-au dat viețile în minutele, orele, luni și orele de după atacuri”, spune președintele Biden, în clipul video.

Apoi, acesta a subliniat cât de importantă este unitatea poporului american, pe care o definește ca ”cea mai mare forță a noastră”.

”Am aflat că unitatea este singurul lucru care nu trebuie să dispară niciodată. În cel mai vulnerabil moment prin care am trecut, în toate greutățile care ne definesc ca oameni, în lupta pentru sufletul Americii, unitatea este cea mai mare forță a noastră”.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that.

— President Biden (@POTUS)