Mesajul sfâșietor al Oliviei Steer la 13 ani de la moartea surorii ei! Lavinia a decedat răpusă de cancer: „Închid ochii și o văd la fel de frumoasă”

Olivia Steer, soția lui Andi Moisescu, a trecut printr-o adevărată dramă în urmă cu 13 ani! Sora ei, Lavinia, care avea doar 38 de ani, a decedat după ce s-a luptat vreme de cinci ani cu o boală grea. An de an, vedeta de televiziune o comemorează pe Lavinia. Iată ce mărturisiri dureroase a făcut!

Mesajul sfâșietor al Oliviei Steer la 13 ani de la moartea surorii ei

, Lavinia, a murit în urmă cu 13 ani, la vârsta de 38 de ani. Femeia a dus o luptă cumplită cu cancerul. Lavinia a aflat că suferă de cancer la sân în timp ce era însărcinată și a decedat când băiețelul său avea doar cinci ani. Momentul a marcat-o profund pe partenera de viață a lui Andi Moisescu.

În fiecare an, , alături de imagini ce o surprinde exact așa cum era: frumoasă și cu părul creț.

Pe 2 decembrie 2023, s-au împlinit 13 ani de la moartea Laviniei, sora Oliviei Steer. În mesajul emoționant de pe Facebook, vedeta a amintit cât de remarcabilă era sora ei. Iată mesajul dureros al acesteia:

Moartea Laviniei a marcat-o profund

„S-au făcut 13 ani de când Lavinia e atât de vie, în gândurile mele. Închid ochii și o vad la fel de frumoasă, caldă, de un umor debordant, cu ochii verzi și părul lung, des și creț, ce stârnea invidia și admirația, deopotrivă. Dar nu frumusețea dumnezeiască era atuul ei cel mai mare, ci cultura vastă, bibliotecile întregi citite, cele trei facultăți absolvite (filologie, teatru și regie).

Că scria sau cânta sau dansa sau juca sau regiza sau preda studenților ei sau vorbea, pur și simplu, cu mine la telefon, era la fel: clocotitoare, genială, sclipitoare. Dacă ar fi să extrag o singură lecție, din tot ce m-a învățat Lavinia, ar fi pasiunea arzătoare, în care se înveșmânta, la începutul fiecărei zile, cu convingerea că viața trebuie să fie o sărbătoare sau să nu mai fie deloc…”, a scris Olivia Steer pe social media.

Lavinia Steer a fost actriță la Teatrul Naţional din Cluj Napoca şi Timişoara și a colaborat cu mai multe posturi de radio și tv. În plus, ea a lucrat și ca regizor la Teatrul Merlin din Budapesta. Fiul ei a fost crescut de mama sa, pentru că imediat după naștere a început tratamentul agresiv pentru cancer.

„Chiar dacă fizic sora și tatăl meu nu mai sunt, avem o legătură. Când am o dilemă mă gândesc ce ar fi zis tata sau Lavinia și găsesc răspunsul. Când Lavinia a plecat puțin, am încercat să deslușesc întrebarea. Sora mea a descoperit că avea cancer la câteva luni de sarcină și am încercat să găsesc alternative.”, a declarat Olivia Steer în urmă cu ani buni.

Și tatăl lor a murit tot de cancer

Puțini știu că și tatăl Oliviei Steer a murit tot răpus de cancer. După ce bărbatul a decedat, soția lui Andi Moisescu a renunțat rapid la țigări. Medicii i-au spus că tatăl ei mai trăia dacă nu ar fi fost fumător.

„Tata avea un respect pentru intimitatea mea, că un gentleman adevărat. Încă de când eram copil. Când am mai crescut, tată m-a influențat foarte mult. El m-a pregătit la gramatică pentru Facultatea de Drept. El era profesor universitar și preda gramatică la nivel academic. Este cel mai bun profesor pe care l-am avut vreodată”, a declarat Olivia Steer, conform wowbiz.ro.