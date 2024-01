Mesajul uluitor pe care Gică Hagi i l-a dat lui Drăgușin după transferul la Tottenham. „Nu, nea Gică! Nu e așa”

Gică Hagi, cuvinte emoționante pentru Radu Drăgușin după ce a devenit cel mai scump transfer din istoria fotbalului românesc.

Gică Hagi i-a sunat pe Radu Drăgușin și Florin Manea: „Ați făcut istorie”

Florin Manea a primit sute și sute de mesaje de felicitare, însă „Regele” i-a rămas la inimă: „Pentru mine Gică Hagi. Când am văzut… Și Adi Mutu mi-a trimis mesaj. Și Cristi Chivu. Am vorbit cu el și la telefon: ‘Domne, transmite-i lui Radu’.

Gheorghe Hagi le-a ținut un adevărat discurs jucătorului și impresarului său: „Domne, ați făcut istorie. Felicitări și ție și lui Radu. Ați ridicat România la un nivel unde trebuie să fim și să vă duceți acolo cu curaj. Să fii mândru că ești român’.

Și Radu are chestiile astea de mândrie și curaj. Nu se lasă la nimeni. Mi-a zis: ‘Du-mă să mă bat cu cei mai buni din lume, nu contează. Nu mi-e frică. Are o liniște… E incredibil. Incredibil. De-aia o să ajungă la un nivel așa de sus încât nu o să ne vină să credem’”, .

Gică Hagi, reacție-șoc la transferul lui Drăgușin: „Ăștia tineri, voi sunteți idolii mei”

Florin Manea a rămas apoi blocat după ce a auzit cuvintele lui Hagi: „Eram cu Radu pe difuzor și zicea: ‘Ăștia tineri, voi sunteți idolii mei’. Le zicea. El, Ianis, ăștia de la națională.

Zic: ‘Gică, termină cu astea’. ‘Bine, sunt copiii mei’. El modest. Zic: ‘Termină cu astea, ești idolul meu. Dacă ăștia sunt idolii tăi nu mai colaborăm’. Gică e un om bun.

Și Radu s-a speriat. ‘Nu, nea Gică, dumneavoastră sunteți idolul meu’. A fost emoționant, ți-am zis. Când vezi niște valori ale sportului românesc și internaționale: Hagi, Mutu, Chivu, Nadia, să spună așa ceva e impresionant.

Atunci simți cu adevărat. Și mi-am dat seama că se bucură. Că am mai primit felicitări de-astea cu juma’ de gură: ‘A, bine, să dea, să facă…’. Dar nu. Și ghina: ‘Doamne să nu joace’”.

De ce nu îi place lui Radu Drăgușin să vorbească cu jurnaliștii: „Am 3 antrenamente, fac 3 ore pe zi sală”

Florin Manea a explicat de ce fundașul central al naționalei României apare extrem de rar cu declarații: „Radu pentru că nu vorbește, pentru că el e concentrat pe ceea ce are de făcut, nu neapărat că nu vrea să vorbească în presă: ‘Băi, Florine, lasă-mă, nu vreau să știu. Am trei antrenamente, fac 3 ore pe zi de sală. Trebuie să fiu atent ce mănânc, vorbește tu că și-așa îți place’.

Vorbesc, dar totul nu e despre mine. E despre el. El e cel care a făcut. Eu sunt o parte mică acolo, că am mers pe lângă el, Jerry Maguire. Dar ăla dădea eseurile, ăla lua loviturile.

Da, eu eram lângă el, să îl ajut, să îi mai dau un sfat. Dar vorbind așa mult n-am vrut să pară totul despre mine. Până la urmă ce a reușit el este incredibil, crede-mă”.

Impresarul a dezvăluit cum au descurs negocierile cu Bayern Munchen: „Nu dormisem de 2 zile”

Florin Manea a mărturisit că a trăit momente nebune în ultimele săptămâni: „Nivelul… să te caute Bayern Munchen… Deci ca să înțelegi un lucru. Eram la Bologna sâmbătă seara, am ajuns la ora 3 acasă la Genova de la meci, la Radu acasă. Eu la 12 trebuia să fiu la Basel.

Am stat cu el de la 3 la 4:30. I-am spus: ‘Bă, mă duc să mă văd cu Bayern’. La 6:30 m-am trezit și am luat-o spre Basel, 6 ore cu mașina. Am ajuns la 13:00, am vorbit două ore cu Bayern și am condus 6 ore înapoi, dar nu dormisem de 2 zile.

Și mă întreabă directorul lui Bayern: ‘Florin, dar tu vrei să vii la Bayern?’. ‘Păi zic n-am dormit de 2 zile, am condus 6 ore pe drum, crezi că vreau să vin sau nu? E o onoare numai că m-ați chemat. Și dacă nu-l luați sau nu făceați ofertă’.

Faptul că te cheamă Bayern Munchen să vorbești cu ei e ceva imens. E ceea ce mi-am dorit de mic, când m-am luat de impresariat. Să ajungi să vorbești cu Bayern Munchen… Pentru mine toți banii din lume nu valorează…

Florin Manea visează să îl ducă pe Radu Drăgușin la Real Madrid: „Am zis că îmi pun cască de cosmonaut”

Sunt unii care vor bani. Am văzut mulți agenți: ‘Domne, mergem să luăm banii’. Nu, eu vreau să am gloria. Vreau să ajung la Real Madrid. Nu acuma, că iar o să zică ăia de la Tottenham.

Vreau să ajung și eu cu un jucător la Real Madrid să văd și eu cum e să fii galactic. Să mă duc și eu să-l văd pe Florentino Perez, să îl iau în brațe. Am zis că îmi pun cască de astronaut și o fac dacă ajunge la Real: ‘Eu sunt galactic’. Nu mai vorbesc decât spaniolă și vin cu de-aia de galactic și mi-o ridic așa și chem translator să-mi traducă în română. Și gata, pe urmă pot să mă las”.

