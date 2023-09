Meszar, omul care a provocat scandalul de la UTA. Mesajul care dovedește că și-a păcălit antrenorii la negocieri

Ilie Poenaru a fost în centrul atenției în urma scandalului mesajelor de pe Whatsapp. și a creat scandalul cu Badea. Se pare că declanșatorul conflictului dintre Poenaru și Badea a fost chiar Alexandru Meszar.

Alexandru Meszar, înțelegere cu Poenaru pe la spatele lui Badea

După ce au fost publicate mesajele de pe Whatsapp dintre administratorul neoficial de la UTA Arad și Ilie Poenaru, un scandal de proporții mari s-a declanșat. Totul a început la finalul sezonului 2021-2022, când UTA îl avea pe Ionuț Badea ca antrenor. Obiectivul acestuia era acela de a se lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Chiar dacă Badea reușea să îndeplinească obiectivul, Meszar s-a înțeles cu Ilie Poenaru pe la spatele antrenorului aflat deja în funcție. Se pare că administratorul neoficial de la UTA Arad l-a convins pe Ilie Poenaru să preia echipa. Asta după ce l-a asigurat că Ionuț Badea este interimar, lucru de care tehnicianul de la acea vreme nu fusese informat. Acest lucru este dovedit de mesajului prin care Alexandru Meszar anunța o parte din oamenii clubului că Bogdan Apostu, cel care l-a propus pe Badea la Bătrâna Doamnă, nu trebuie să știe despre aranjamentul cu Poenaru.

Potrivit celor de la , Ionuț Badea nu a fost niciodată înștiințat despre schimbările care urmau să aibă loc: “Nu mi-a spus domnul Meszar că Poenaru este deja semnat. Mie mi s-a cerut obiectivul de a salva echipa, ceea ce am și făcut.

Nu mi-a spus domnul Meszar că e deja înțeles cu Poenaru. Dacă ar fi spus asta, după ce îndeplinisem obiectivul, cu 3 etape înainte de finalul campionatului, transparent și cu onestitate pentru toți ce implicați, ar fi fost mult mai elegant.”

Ilie Poenaru: “Am fost asigurat că voi fi antrenorul echipei”

Pentru FANATIK SUPERLIGA, : “Am fost asigurat că voi fi antrenorul echipei pentru următoarele sezoane, am primit un contract scris și am stabilit un dialog de comunicare privat și confidențial cu persoana care m-a angajat și numai cu dânsul.

Dânșii m-au contactat înainte de a se termina campionatul. Am fost asigurat 100% , am cerut ca acțiunile mele nu vor prejudicia în niciun fel munca antrenorului în funcție și am fost anunțat că mandatul actualului antrenor se va termina 100% la finalul sezonului, ceea ce s-a și întâmplat.

Deci întăresc ideea că decizia schimbării antrenorului era definitvă din sezonul viitor. Eu ce era să fac? Fiind asigurat de aceste lucruri și prin draft-ul de contract trimis pentru mine și staff.”

Explicații pentru mesajele dintre Meszar și Poenaru

Alexandru Meszar susține că nu el a fost cel care a făcut mesajele publice. Tot la FANATIK SUPERLIGA, Administratorul neoficial de la UTA Arad dă vina pe grupul de Whatsapp, acolo unde oricine putea să preia mesajele și să le dea mai departe: “Cine cunoaște numărul meu de telefon poate să îmi trimită mesaje. Nu știu dacă ați văzut acele mesaje, erau într-o direcție, fără implicarea mea. Un om civilizat sau cu cei șapte ani de acasă nu publică mesaje.

Nu au fost publicate de mine sau de club. În perioada respectivă, eram în tratative cu un grup de investitori care voiau să preia destinele clubului, erau discuții avansate. Am avut un grup comun de Whatsapp și acolo au fost aceste mesaje.”