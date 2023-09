Ilie Poenaru, prima reacție după scandalul momentului: „Ei m-au căutat să preiau echipa”

. Conversația dintre Poenaru și Meszar a fost făcută publică, iar reputația antrenorului de 46 de ani a luat-o la vale. Acesta a venit cu clarificări printr-o intervenție telefonică din cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Poenaru se apără în scandalul mesajelor de pe whatsapp

“Mă bucur că m-ați sunat, în urma acestor atacuri repetate la persoana mea, aș vrea să ofer o explicație iubitorilor fotbalului pe care îi apreciez și îi respect, fără să fac nicio apreciere referitor la persoanele care m-au atacat. Vreau să o luam cu începutul.

Eu am fost contactat, eu nu am contactat pe nimeni ca să fiu antrenor, n-am făcut niciodată asta și nici nu o să o fac. Am fost asigurat că voi fi antrenorul echipei pentru următoarele sezoane, am primit un contract scris și am stabilit un dialog de comunicare privat și confidențial cu persoana care m-a angajat și numai cu dânsul.

De domnul Meszar e vorba, răspunzând de fiecare dată solicitărilor și întrebărilor primite. Vreau să se înțeleagă clar. Eu nu eram pe niciun grup de whatsapp. Eu eram într-o discuție directă, privată cu cel care mă angaja, în speță domnul Meszar”, a spus Ilie Poenaru.

Ilie Poenaru a fost numit antrenor al celor de la UTA în anul 2022. Tehnicianul echipei din Arad a rezistat doar 7 luni cârma echipei, iar în noiembrie a fost pus pe liber. În trecut, Poenaru a mai antrenat-o pe Voluntari, Clinceni, Dinamo U19 și pe Gaz Metan Mediaș. UTA a fost ultima formație la care a activat.

Poenaru regretă publicarea mesajelor

“Poate domnul Meszar era pe un grup de whatsapp, nu știu cu cine. Habar nu am pentru că vezi dacă ești pe un grup sau nu. Eu tot ce vorbeam, vorbeam cu dânsul, asta cu mult timp înainte de a se termina campionatul. Dânșii m-au contactat înainte de a se termina campionatul.

Am fost asigurat 100% , am cerut ca acțiunile mele nu vor prejudicia în niciun fel munca antrenorului în funcție și am fost anunțat că mandatul actualului antrenor se va termina 100% la finalul sezonului, ceea ce s-a și întâmplat. Ați văzut că eu am preluat UTA din vară.

Deci întăresc ideea că decizia schimbării antrenorului era definitvă din sezonul viitor. Eu ce era să fac? Fiind asigurat de aceste lucruri și prin draft-ul de contract trimis pentru mine și staff. Contractul nu era semnat când discutam prin mesaje, era un contract stabilit, erau înțelegeri”, a mai spus actualul tehnician al lui FC Voluntari.

Ilie Poenaru despre discuțiile cu Alexandru Meszar: „Un sezon nu se pregătește în două săptămâni”

Ilie Poenaru susține că discuțiile cu șeful echipei arădene au avut ca scop pregătirea viitorului sezon competițional, în care el urma să antreneze UTA. Se vorbea despre strategii, transferuri, cantonamente și alte lucruri care țin de bunul mers al clubului.

„Acum știți cum e, cu tot respectul. Un sezon nu se poate pregăti în două săptămâni. Vorbim de cantonamente, de transferuri. Discuțiile despre asta erau. Despre jucători, cine vine, cine mai pleacă. Ce luăm, ce nu luăm, despre asta era vorba.

Chiar am insistat. Nu vreau să se știe, nu vreau să se afle, cu toate că în Arad se vehicula destul de mult. Dinainte de a se termina campionatul se vehicula numele meu. Faptul că eu vorbeam ceva privat cu dânsul, am cerut garanții că lucrurile astea nu vor periclita în niciun fel munca antrenorului, pentru că așa este corect.

Sunt situații când un antrenor nu are rezultate. Credeți că conducătorii clubului nu vorbesc în paralel cu alți antrenori? Dacă am afla toate discuțiile din fotbal ar ieși ce ar ieși”, a încheiat Ilie Poenaru.

