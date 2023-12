Metz-ul lui Boloni are cel mai mic buget din Franța! Dar mai mare decât FCSB, CFR, Rapid și Craiova împreună!

Ladislau Boloni este antrenorul lui Metz, formația cu cel mai mic buget din Franța. și se află pe locul 9 cu 16 puncte în campionat, după 13 etape. Boloni a vorbit în detaliu și despre cum este folosit bugetul formației franceze.

Metz, echipa care are cel mai mic buget din Franța

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, bugetul echipei sale din Ligue 1. Antrenorul a explicat că Metz este echipa care are cel mai mic buget din Franța. Cu toate acestea, clubul francez își dezvoltă infrastructura și academiile, vinde jucători și se află la jumătatea clasamentului.

“Bugetul nostru este cel mai mic din Franța (n.r. din Ligue 1). Suntem la vreo 55 de milioane de euro pe an. Contează cine este în spatele clubului. Proprietarul clubului nostru este un om foarte bine așezat din punct de vedere financiar. În schimb, a refăcut stadionul și a adus calitate imensă în toată structura stadionului care a costat bani foarte mulți”, a declarat Ladislau Boloni.

25 de milioane de euro, taxa pentru a juca în Ligue 1

Boloni a explicat că formațiile din Franța trebuie să achite 25 de milioane de euro către o instituție a statului la începutul fiecărui an. Acest lucru pentru a garanta că pot îndeplini toate angajamentele financiare în noul sezon din Ligue 1.

“A cumpărat un aeroport întreg pentru a face academia acolo. Are o academie în Senegal, are o echipă în Belgia și astea toate trebuie să fie întreținute. Singurii care produc suntem noi. Aceste cheltuieli pe an trebuie să fie pe la vreo 25 de milioane de euro pe an.

Acești bani trebuie ca noi să îi producem. În fiecare an, noi trebuie să plătim 25 de milioane de euro către DASJ, care aparține de stat și controlează situația financiară a cluburilor. Cu banii aceștia dau aprobare că poți să participi în campionat. Și noi trebuie să plătim asta doar din 21 de jucători”, a spus antrenorul român, la FANATIK SUPERLIGA.

Boloni: “La suprafață doar un lucru există, capul antrenorului”

Ladislau Boloni a mai spus la FANATIK SUPERLIGA că toate aceste decizii ale clubului din spate pun mare presiune pe antrenor. La finalul zilei, tehnicianul este cel criticat pentru rezultatele echipei, chiar dacă impactul deciziilor vine și din alte părți ale clubului.

“Din această cauză am pierdut golgheterul și mijlocașul ofensiv. Și nu sunt atâția jucători pe care poți să îi vinzi de fiecare dată. La sosirea mea am fost obligați să vindem, în vară am fost obligați să vindem, acum va veni decembrie și suntem obligați să vindem. E o jonglerie foarte delicată. Interesantă și la suprafață doar un lucru există, capul antrenorului.

Mă bucur pentru promovare foarte mult, mă bucur pentru faptul că am reușit să participăm cu reușită la vânzările jucătorilor. Chiar și așa, echipa este în picioare. Avem și momente fericite, dar și foarte grele.

Asta este munca noastră. Această presiune este peste tot. Dacă vrei să rămâi în picioare trebuie să fii capabil să înfrunți greutățile acestea. Poți să le înfrunți prin inteligență, prin muncă, prin colaborare și prin rugăciune, desigur”, a mai spus Ladislau Boloni.

Boloni, despre bugetul lui Metz din Franța