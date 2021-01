Michael Phelps se luptă cu depresia! Mesajul tulburător al soţiei: ”Dacă te pierd, nu știu ce voi face”

Michael Phelps (35 de ani), unul dintre cei mai mari sportivi din istorie, se luptă de ani buni cu ”Boala Secolului 21”, așa cum a fost supranumită depresia de către medici. Soţia lui, Nicole Michele, a spus că este îngrijorată pentru viața celebrului sportiv.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Înotătorul din America a câștigat 25 de medalii olimpice, dintre care 21 de aur, și deține numeroase recorduri mondiale la natație.

Chiar dacă este văzut drept unul dintre cei mai mari sportivi din istorie și are o viață personală împlinită, Phelps se confruntă de ani de zile cu depresia, iar nevasta sa, Nicole, fostă Miss California, se teme ca această boală să nu-i pună viața în pericol.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Michael Phelps suferă de ”Boala Secolului 21”

Nicole și Michael au împreună trei copii. Boomer are 4 ani, Beckett, doi ani, iar cel mai mic copil, Maverick, un an și patru luni. Chiar dacă sunt destul de mici, cei trei trebuie să se obișnuiască și ei cu problemele pe care le are tatăl lor.

“Băieţii vor să fie aproape de Michael când are o zi dificilă. Vor să-l facă fericit. Mai ales Boomer pentru că este cel mai mare. Aşa că i-am spus ‘Hei, Booms, tata trece printr-o perioadă grea şi are nevoie de un moment în care să fie singur’. Vrem ca Boomer să înţeleagă că nu are nicio legătură cu el, ci cu Michael”, a dezvăluit Nicole.

ADVERTISEMENT

“Nu este uşor, dar sunt căsătorită cu cea mai încântătoare persoană”, a mai declarat ea pentru Today. Nicole Michele Phelps a spus că a fost marcată de moartea fulgerătoare a lui Kobe Bryant: “Vanessa l-a pierdut pe Kobe, tot ce puteam să fac era să-l privesc pe Michael și să-l întreb dacă-l pot ajuta cu ceva: ‘Fiindcă dacă te pierd, nu știu ce voi face”, a spus soția înotătorului, citată de Marca.

“O parte din mine nu voia să mai fie în viață”

Acum doi ani, Phelps a recunoscut că are probleme cu depresia, iar asta l-a dus și spre un consum abuziv de alcool: “O parte din mine nu voia să mai fie în viață”, a povestit campionul olimpic făcând referire la momentele de după Jocurile Olimpice din urmă cu 9 ani. “Am avut niște suișuri și coborâșuri înfricoșătoare. Această boală nu dispare niciodată”, a adăugat Phelps.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Obișnuiam să cred că pot rezolva această problemă, că pot fi terapeutul său, dar am învățat că nu sunt responsabilă de modul în care se simte, oricât de mult l-aș iubi”, a încheiat soția înotătorului. Michael și Nicole și-au unit destinele în 2016.

Michael Phelps deține 7 recorduri mondiale. Totodată, înotătorul a reușit să câștige și cele mai multe medalii la o singură Olimpiadă (8 medalii cucerite la Jocurile Olimpice de vară din 2008). El l-a întrecut pe Mark Spitz, tot înotător, care a reușit să câștige 7 medalii de aur la Jocurile Olimpice de vară din 1972. Phelps are în palmares 28 de medalii olimpice dintre care 6 de aur, două de bronz în 2004, și opt de aur la Beijing în 2008. Michael Phelps a fost inclus în top 50 al celor mai mari sportivi din istorie.

ADVERTISEMENT