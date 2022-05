Mihai Alexandru, fostul soț al Nicolei, se însoară pentru a treia oară: “Suntem împreună de 7 ani”

Mihai Alexandru, fostul soț al Nicolei, se pregătește să se căsătoreacă pentru a treia oară. Nu a stabilit data nunții, dar recunoaște că “lucrează la asta”. După două căsnicii eșuate, compozitorul și-a refăcut viața și vrea să-și oficializeze relația cu Alina, femeia cu care este împreună de 7 ani.

Mihai Alexandru are o familie frumoasă și a devenit bunic de tânăr. Mai întâi, responsabil de acest lucru a fost fiul lui, Mario, care i-a dăruit doi nepoți, apoi a venit rândul Mariei, fiica sa și a fostei soții, Nicola, care a adus pe lume o fetiță superbă, pe nume Veronica. De câțiva ani, compozitorul scrie piese și pentru cei mici. Recent, a lansat un album de cântece pentru copii unde textiera este nimeni alta decât Marina Almășan.

Mihai Alexandru a continuat să lucreze în studio și în pandemie. N-a mai ieșit din casă din cauza restricțiilor și spune că s-a îngrășat 5 kg. Pentru nu mai compune și dezvăluie că singurele subiecte pe care le abordează au legătură cu copiii lor. De 7 ani, Mihai Alexandru are o relație cu Alina, cu care intenționează să se căsătorească, eveniment pe care l-au amânat din cauza pandemiei. Despre toate acestea, dar și despre alte lucruri neștiute din viața lui, Mihai Alexandru a vorbit într-un interviu pentru FANATIK.

Nu îți este dor de o vacanță? Unde ai vrea să pleci?

– Mi-e dor de o vacanță, dar indiferent unde ar fi, nu pot rezista mai mult de 4-7 zile. Mă plictisesc. Mi-e dor și de mare, dar și la țară, undeva la munte.

Ai mai călătorit așa mult în pandemie?

– Am călătorit prin țară, mai ales cu munca, cu jurizările. Iar în verile trecute am fost la mare de vreo 2 ori pe sezon.

Cât de mult te-a afectat pandemia?

– Pandemia m-a afectat din punct de vedere al echilibrului ponderal. M-am îngrășat cu 5 kg din cauza restricțiilor de a ieși din casă și nu am reușit să-mi revin. Dar mai grav este ca mă simt mai vulnerabil, mai predispus răcelilor sau gripelor de când am avut, de două ori, Covid.

”Am lansat un album de cântece pentru copii unde o am textieră pe nimeni alta decât Marina Almășan”

Ți-ai reluat activitatea?

– Activitatea mea nu a avut întreruperi majore, pentru că meseria mea de compozitor îmi permite să lucrez singur în studio, să compun iar când este totul gata vine și solistul sau soliștii și înregistrează. Studioul îl am în casă, deci nu mă deplasez nicăieri.

Pentru cine ai mai compus? Pentru cine mai ai în plan să compui?

– Tocmai am trecut peste câteva zile pline, pline de evenimente frumoase. Am lansat un album de cântece pentru copii unde o am textieră pe nimeni alta decât Marina Almășan. Albumul se numește ”10 cântece….de 10”. Când lucrez cu Marina, toate lucrurile merg ca pe roate, ea s-a ocupat și de organizarea impecabilă a celor trei lansări.

Apoi zilele următoare mă voi bucura de Nico și Luminița Anghel care vor veni în studio să finalizăm piesa pe care le-am compus-o. Avem noi un proiect de suflet, un album la care lucrăm format numai din duete.

Cu Aurelian Temișan tocmai am terminat o piesă nouă care face parte din proiectul nostru de muzică pentru sufletele românilor, care se numește ”Amară-i noaptea”.

Alina Sorescu este nelipsită la mine în studio. Lucrăm pentru proiectul ei ”Picii lu Soreasca”, dar și pentru un proiect cu muzică pentru animație.

O altă bucurie mare este atunci când lucrez cu Gașca Zurli, facem mereu piese noi și ne jucăm prin studio precum copiii mici.

”Nu mai compun pentru Nicola”

Pentru Nicola mai compui? În ce fel de relații mai sunteți? Dar cu fosta ta soție, Oana?

– Nu mai compun pentru Nicola, am încercat acum câțiva ani, dar nu a părut prea interesată, așa că nu am continuat. Vorbim când este nevoie despre copii. Cu Oana n-am mai vorbit demult, sper că este bine.

Dar pentru fiul vostru, Jonathan?

– Jony, după ce a terminat canto clasic și masterul, este din nou student la Conservator (UNMB) la secția compoziție muzică clasică. Nu prea am fost de acord cu această decizie a lui și nici nu am înțeles-o, dar oricum, eu am aflat după ce a intrat și era deja student. A vrut să mă surprindă plăcut.

Este bunic de la 46 de ani

Fiul tău, Mario, te-a făcut bunic prima dată. Știu că ai o nepoțică și de la fiica ta, Maria. Care e relația ta cu ei? Dar cu copiii tăi?

– Mario, fiul meu cel mare, m-a făcut bunic acum 10 ani, când s-a născut primul meu nepot, Andrei. Așa că sunt bunic de la 46 de ani. Apoi urmează Matei Constantin de 4 ani, iar Veronica, fiica Mariei, este cea mai mică, are 3 anișori.

Acum, pe 1 iunie, de Ziua Copiilor, ne vom întâni cu toții să sărbătorim ziua lui Andrei care este născut în această zi și împlinește 10 ani. Al Mike Pepiniera (pepiniera mea de copii) va avea un show organizat de Itsy Bitsy în parcul IOR din București, iar acolo vom organiza și ziua lui, la o terasă, cu o mulțime de copii.

De cel puțin 2 ani tot amână nunta cu Alina

Ai amânat nunta cu iubita ta, Alina, din cauza pandemiei. Acum ați stabilit ceva?

– Da, cred că am amânat-o cel puțin doi ani, dar n-am stabilit o dată și un loc, lucrăm la asta.

De câți ani sunteți împreună?

– Se împlinesc 7 ani și nu-mi dau seama când au trecut.

”Prefer să uit Selecția Națională din acest an”

Anul acesta ai fost dezamăgit de participarea la Selecția Națională Eurovision. De ce?

– Prefer să uit Selecția Națională din acest an.

Mai participi? Mai este o miză această competiție?

– Problema este că de cel puțin 3 ani tot îmi propun să nu mai particip și se întâmplă ceva în ultimile 4-5 zile înainte de închiderea înscrierilor. Apare cineva și mă ademenește cumva să intru în horă.