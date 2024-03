Mihai Bobonete, devastat de durere. Actorul din Las Fierbinți a pierdut o persoană foarte dragă: “Drum bun, frățică”

Mihai Bobonete este devastat de durere după ce a suferit o pierdere uriașă. O persoană foarte dragă din viața actorului s-a stins din viață. Mesajul emoționant postat de juratul de la Românii au talent.

Mihai Bobonete, devastat de durere. Actorul a pierdut pe cineva foarte drag

trece prin momente grele după ce o persoană foarte apropiată s-a stins din viață. Mihai Bobonete a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

și-a pierdut unul dintre cei mai buni prieteni, pe care îl cunoștea de ani buni. Cei doi obișnuiau să meargă la pescuit împreună și au trăit multe momente plăcute de-a lungul timpului.

Prietenul lui Mihai Bobonete a murit chiar în dimineața zilei de 29 februarie, după cum a precizat actorul în postarea sa. Devastat de durere, interpretul lui Bobiță din Las Fierbinți i-a emoționat pe utilizatori cu mesajul său.

“Când aveam vreo 17 ani și stăteam pe malul Ialomiței prin ceața dimineții de vară, ținând bățul de stuf în mână și așteptând să plece carasul cu ea sau să o pună pe lat… uitându-mă la Laur, care avea telescopice de la București și mașina 4×4 a lui Miși, nu a lui, m-am gândit că ce băiat mișto e Laur și tot atunci mi-am zis în gând ‘bă, când o să fiu eu mare, așa vreau să fiu, ca Laur’.

De atunci și până acum, am mult întâmplări frumoase trăite pe lângă Laur care mi-a și ne-a fost sprijin în vreme de rătăcire la început de drum.

Povești frumoase și amintiri minunate pe care astăzi le vom spune unul altuia la priveghi pentru că Laur a plecat acolo, unde sper să fie mai bine sau la fel de frumos precum a fost viața lui aici printre noi.

Drum bun, frățică… numai tu puteai să ai atât de mult bun simț, încât să nu ne amintim an de an de despărțire, altfel cum să mori în zorii zilei de 29 februarie… Rodi, Jung, Cătă… fiți tari!”, este mesajul postat pe Mihai Bobonete pe rețelele sociale.

Cunoscuții și fanii lui Mihai Bobonete au reacționat imediat

La postarea actorului au reacționat atât cunoscuții, cât și fanii actorului de la Pro TV. Mai multe persoane i-au transmis mesaje de condoleanțe după ce și-a pierdut prietenul, care a murit la doar 48 de ani.

“Laur, Laur al nostru ne-a lăsat și a plecat… ne-a lăsat… ne-a lăsat la 48 de ani. Nu o să-l mai vedem decât în poze”, “Condoleanțe și gânduri bune în aceste momente de mare încercare.”

“Eu când am să mor sper să am un prieten care să scrie despre mine așa cum ai făcut-o tu pentru el”, “Stimabile, ai darul cuvântului, am citit cu un nod în gât tot. M-ai transpus. Un om bun a plătit, condoleanțe familiei”, sunt câteva dintre mesajele din secțiunea de comentarii de pe Instagram.

De asemenea, Cosmin Seleși i-a transmis un mesaj de condoleanțe lui Mihai Bobonete. “Doamne, nu pot să cred !!!! Drum lin om bun…”, a scris prezentatorul TV.