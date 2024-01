Când se termină serialul Las Fierbinți. Bobonete, primele declarații despre momentul în care s-ar difuza ultimul episod. Renumitul actor de la Pro TV consideră că pelicula nu mai are o viață prea lungă pe micile ecrane.

Actorul face parte din echipa serialului încă de la primul episod, care a fost difuzat în anul 2012. De atunci vedeta și ceilalți colegi au intrat în sufletele românilor și au fost de multe ori virali prin discursurile lor.

Sunt iubiți de public, însă cu toate acestea se așteaptă ca telespectatorii să se plictisească sau scenariștii să nu mai găsească subiecte. Juratul de la Românii au talent crede că acest lucru se va întâmpla destul de curând.

„Cât mai ține Las Fierbinți? Eu cred că mai ține… Simplu. Cred că undeva prin 2025 se termină”, spunea la un moment dat Mihai Bobonete în pe care îl moderează pe YouTube și unde a avut-o invitată pe Anca Dumitra.

„Știu că mi-aș dori… Ce știu cu siguranță când va fi finalul, nu o să fie ușor pentru nimeni. Adică dacă eu sunt plângăcioasa grupului, eu bag mâna în foc că atunci cu toții o să plângeți și eu o să râd de voi.

Nu o să fie ușor, pentru că e viața noastră de atâția ani”, a declarat actrița din Las Fierbinți, în același podcast. Anca Dumitra o interpretează pe Gianina, un alt personaj apreciat de telespectatorii români.

Mihai Bobonete, susținut de Octavian Strunilă în actorie

Mihai Bobonete a dezvăluit la un moment dat că singurul care l-a susținut în actorie a fost Octavian Strunilă, care mai târziu i-a devenit naș de cununie. Era în anul 4 la Facultatea de Electrotehnică din Craiova, după o vacanță la Costinești, când i s-a sugerat acest drum.

Nu a mai stat prea mult pe gânduri și a renunțat la studii pentru a se pregăti pentru Facultatea de actorie. A intrat din prima, însă nu s-a acomodat așa cum s-ar fi așteptat și a renunțat după numai un an.

În prezent, din serialul Las Fierbinți are numai diplomă de liceu. Vedeta de la Pro TV pare să nu regrete deciziile luate, în contextul în care este un personaj cunoscut și are o carieră înfloritoare în stand up comedy.