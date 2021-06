Mihai Bobonete, la un pas să fie bătut de un taximetrist. Cum s-a întâmplat totul

Mihai Bobonete a trecut printr-o experiență neplăcută alături de prietenul său Octavian Strunilă. Cei doi actori doreau să ajungă acasă așa că au vrut să meargă cu un taxi. Taximetristul a refuzat însă să-i ducă la destinație spunându-le că nu vrea să meargă în direcția indicată.

Toată aventura a fost povestită de Octavian Strunilă într-un podcast pe Youtube, intitulat “Da bravo” făcut de prietenul său Mihai Bobonete.

Mihai Bobonete, la un pas să fie bătut de un taximetrist

În ultimul episod al emisiunii “Da bravo”, Mihai Bobonete l-a avut invitat pe prietenul său Octavian Strunilă. Cei doi au depănat amintiri și așa și-au adus aminte și de un scandal cu un taximatrist. Incidentul a avut loc când cei doi nu erau atât de cunoscuți.

Cei doi prieteni au vrut să ajungă acasă. Au apelat la un taxi pe stradă, dar șoferul a refuzat să-i ducă după ce a auzit că doreau să meargă în Vitan. Taximetristul le-a spus că nu dorește să meargă în acea direcție. și Octavian Strunilă au coborât din mașină și s-au suit într-un alt taxi. Între timp, Strunilă a sunat la companie și l-a reclamat pe taximetristul care nu dorise să-i ducă. De aici și până la scandalul care a urmat a fost doar un pas.

Strunilă: “Nu ai fost tu capul răutăților”

Enervat pentru că taximetristul nu a vrut să-i ducă la destinație, l-a reclamat pe șofer. Când a aflat acesta s-a enervat cumplit.

“Mai ții minte cu taximetristul care te-a bătut din cauza mea? Am plecat din Fire și am urcat întru-un taxi. Și îi spunem Calea Vitan 203. Și taximetristul zice că nu ne ia, că el nu merge în direcția aia. Am coborât din taxi și am urcat în taxi-ul din spate. Între timp, am sunat la dispecer și am spus că numărul TXT n-a vrut să ne ia.

Când am ieșit dintr-un pasaj, șoferul cu TXT a venit în spatele nostru. Eh, tu ai stat în taxi în față și eu în spate. Taximetristul a venit să te bată cu o bâtă de baseball, crezând că tu ești capul răutăților.

Eu făcusem răul, tu nici nu știai de ce te bate ăla. Ăla îi spune taximetristului: Deschide că îți sparg geamul!”, a povestit Octavian Strunilă.

Cum au ajuns la poliție

Cei doi actori s-au gândit să facă plângere la poliție.

“Nu ne-am lăsat și am zis că mergem la poliție. Și ăia ne-au zis că nu e jurisdicția lor, că bătaia a fost în altă parte. Și eu am zis că nu mă interesează, că noi ne-am luat bătaie și că vreau să se rezolve. Eh, ne-au băgat într-o dubă de poliție, ca pe infractori, și ne-au dus la altă secție. Acolo mi-am pierdut căciula!

Ne-a dus la secția care trebuia și ne-a pus să scriem declarația. Și noi scriam cu un ochi, că venisem din club, adrenalina ne scăzuse. Am întrebat: Nu putem să renunțăm? Și ni s-a zis: Nu putem, v-am dat număr.

De acolo, când am ieșit, ne-am dus din nou în centru. Am fost nevoiți să luăm din nou un taxi”, a mai spus Strunilă.