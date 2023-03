Mihai, fiul regretatei Valeria Ogășanu, decizie surprinzătoare. Ce a făcut compozitorul 

Fiul regretatei , care s-a stins din viață la 76 de ani, pe 26 februarie 2023, a luat o decizie surprinzătoare. Ce a făcut compozitorul, care în trecut a lucrat la editor de sunet la un post de televiziune.

Mihai, băiatul actriței Valeria Ogășanu, hotărâre neașteptată. Declarațiile artistului de 43 de ani

Mihai, băiatul actriței Valeria Ogășanu, a hotărât să părăsească definitiv orașul București și să se stabilească pe moșia de la Cornu alături de tatăl său. Compozitorul s-a gândit la acest aspect încă de la începutul pandemiei de coronavirus.

A considerat că e mai bine să nu fie în Capitală cu părinții săi, chiar dacă au ajuns să se îmbolnăvească de Covid-19 și în afara orașului. Din păcate, în aceeași perioadă a aflat mama sa că suferă de cancer, boală cu care s-a luptat timp de 2 ani.

„Mutatul din București la țară, într-o zonă mai liniștită, foarte apropiată de Capitală, avem doar 100 de km distanță, e benefică pentru un artist. Ai nevoie să fii departe de acei factori de stres, de zgomot.

În București e o nebunie, traficul rutier aglomerat, tramvaie, sirenele de la ambulanțe, de la mașinile de Poliție etc. La bloc nu e foarte ușor, picamere, bormașini etc. Nici după pandemie aș prefera să nu mă întorc la București.

Vin numai atunci când am ceva de lucru. Nu am visat-o, încă! Îmi doresc să o visez, nu mă sperie gândul. Mi-ar plăcea să știu că e bine acolo unde e. Dar am această credință că viața merge mai departe, nu se termină aici.

Așa văd eu această trecere, nu e ca un final pentru spirit și pentru conștiință”, a declarat Mihai Ogășanu într-un interviu pentru , unde a subliniat că are foarte multe amintiri frumoase cu mama sa, Valeria Ogășanu.

Mihai, despărțire grea de mama sa, regretata actriță

Mihai Ogășanu este conștient că despărțirea de mama sa a fost una grea, chinurile și durerile actriței fiind foarte dure. A fost o perioadă încărcată emoțional și cu multă suferință pentru familia Valeriei Ogășanu care a decedat la 76 de ani.

Fiul regretatei artiste susține că femeia a părăsit scena vieții discret, aspect care spune foarte multe despre caracterul ei. și-a dorit mereu să rămână în memoria și amintirea publicului așa cum a fost văzută toată viața.