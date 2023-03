Ce se întâmplă cu actrița Natașa Raab la un an de când s-a aflat că e grav bolnavă. Anunțul e trist

Actrița Natașa Raab s-a retras de tot din viața publică de când a anunțat că e bolnavă, iar acum se pare că nimeni nu mai știe nimic de ea.

Ce se întâmplă cu actrița Natașa Raab. Nimeni nu mai știe nimic de ea

Se pare că telefonul actriței este închis de multă vreme și niciunul dintre apropiații ei nu a reușit să mai dea de ea. Natașa Raab chiar s-ar fi mutat din Capitală la femeia care a îngrijit-o în ultimii ani, de când s-a îmbolnăvit.

Natașa Raab a fost diagnosticată cu Parkinson în urmă cu un an și dezvăluia că abia mai poate vorbi și nu mai poate merge aproape deloc, scrie .

Actrița locuiește acum la țară, în comuna Băilești, în căsuța femeii care o îngrijește pentru a o putea supraveghea. Un vecin a declarat că a încercat să o mai sune pe actriță, dar numărul respectiv este închis și nu a putut da de aceasta.

„Lumea vorbește, pe aici, prin Craiova, că a rămas la țară, undeva, la Băilești, la aer curat, în căsuța femeii care o îngrijește de câțiva ani. A luat-o de aici, din apartamentul de bloc, pentru a putea să o supravegheze nonstop, împreună cu soțul ei. Dar ar trebui să îi lase telefonul deschis, ca să nu mai fim îngrijorați.

Chiar dacă nu mai poate vorbi, am afla totuși și noi de la cei care o îngrijesc cum se mai simte. Am putea să îi trimitem și noi un gând bun, contează enorm când ești bolnav. Ultima oară când am văzut-o, acum vreo doi ani, se sprijinea în două bastoane, mi-a zis că nu se simte bine”, a spus un vecin.

Florin Zamfirescu, îngrijorat și de el pentru Natașa Raab

La fel, și Florin Zamfirescu a spus că a încercat să o mai sune pe actriță pentru că ultima dată când a vorbit cu ea a fost în urmă cu un an.

În luna aprilie 2022, actrița l-a sunat pentru . De atunci, Florin Zamfirescu a mărturisit că a încercat să o sune mereu, dar telefonul actriței este închis și nu a primit niciodată un răspuns.

Mai mult, actorul spunea că Natașa Raab „s-a nenorocit” după ce

„Să știți că eu am tot sunat-o, ca să vorbim, ca să aflu ce e cu ea, dar nu răspunde nimeni la acest număr de telefon, este închis. N-a murit, că am fi auzit. După moartea soțului ei, Natașa s-a nenorocit, s-a îmbolnăvit, îmi pare tare rău de ea!”, a spus Florin Zamfirescu pentru sursa citată.