Prins în mijlocul războiului, un fotbalist român din Ucraina e în stare de șoc: „E sinistru. Sunt vremuri grele”

, ceea ce îi sperie pe românii din țara vecină. Este și cazul lui Mihai Leca, fotbalist la PFK Lviv, care nu știe ce se va întâmpla de acum înainte cu echipa sa.

Fost jucător la FC Argeș, stoperul joacă la Lviv din octombrie 2021, dar este obișnuit cu experiențele periculoase. În 2016, Leca a evoluat pentru Zakho, o echipă din Irak, acolo unde urmele războiului sunt încă vii.

Ucraina este în stare de urgență, iar competițiile sportive au fost întrerupte pe o perioadă de 30 de zile. nu exclude ca echipa sa să plece în cantonament în Turcia, acolo unde s-a pregătit timp de o lună și în această iarnă.

Mihai Leca, despre coșmarul din Ucraina: „Mulți încearcă să își aducă familiile aici”

„De dimineață, când m-am trezit, am aprins internetul și aveam 30 de mesaje. Nu știam ce s-a întâmplat, am citit și eu. Aseară m-am culcat liniștit și când m-am trezit erau atâtea știri nu știam ce să înțeleg. Azi urma să facem antrenament și să facem deplasarea (n.r. – la Oleksandria).

Noi suntem mai feriți. Din câte văd e agitație și pe aici. Sunt multe mașini, multă lume la supermarketuri. La 12:30 avem ședință să ne spună ce avem de făcut. Deocamdată nu știu mai multe.

Doar ce am apucat să vorbesc cu colegii. Mulți încearcă să își aducă familiile aici. Au familii la Kiev sau Odesa și vor să le aducă aici.

Am fost o lună de zile în cantonament în Turcia, de pe 15 ianuarie până pe 15 februarie. Se poate și această variantă, să plecăm iar, dar aștept să văd ce ne spune la ședință.

Majoritatea colegilor spuneau că totul este politic, că nu se va ajunge la un război. Am vorbit ieri cu un coleg și nimeni nu se aștepta să înceapă un război. Acum sunt și ei surprinși. I-a pus pe gânduri când președintele a dat stare de urgență și de atunci le e și lor teamă, dar până la starea de urgență toată lumea era liniștită.

Toată lumea a sperat că nu o să fie nimic. Și acum e la fel aici, în acest oraș, unde panica nu e foarte mare. Aici nu s-a ajuns cu armament, cu mari probleme. Eu nu sunt foarte panicat, dar să vedem ce se mai întâmplă.

E sinistru. Sunt vremuri grele, nu îmi imaginam să fie așa când am venit în Ucraina. Nu mă așteptam.

Am fost și cu Ilie Stan în Irak. Am avut meciuri la Baghdad. A fost o perioadă OK. Am învățat multe lucruri și m-am maturizat mult. Dar în Baghdad era lumea liniștită. Urmele războiului însă erau”, a declarat Mihai Leca, la

Mihai Leca mai are contract cu PFK Lviv până pe 30 iunie 2022, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.