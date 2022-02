Fotbalist român, mărturii din mijlocul războiului ruso-ucrainean: „Lumea se teme, își aduce aminte de ce s-a întâmplat în 2014!” Exclusiv

a recunoscut independența regiunilor separatiste din Ucraina, Donețk și Lugansk, iar războiul este mai aproape ca oricând.

FANATIK a încercat să ia legătura cu fotbaliștii români care joacă în campionatul Ucrainei, iar Mihai Leca, fundașul central al Lviv, a fost primul care a oferit ultimele detalii despre .

Mihai Leca, fostul jucător al lui FC Argeș, a semnat cu Lviv pe 14 octombrie 2021. El a mai trecut în urmă cu ceva timp prin astfel de experiențe, pentru că în 2016 a mai jucat și la Zakho, în Irak, o altă zonă fierbinte de pe glob.

Mihai Leca a vorbit pentru FANATIK despre situația din Ucraina: „Toată lumea zice că e politic și sunt interese”

Care e situația în Lviv?

– Noi am fost în cantonament în Antalya o lună de zile (15 ianuarie – 15 februarie), pentru că aici încă e zăpadă, a nins foarte mult. Am fost trei zile în România și am venit de două zile înapoi în Ucraina. Ieri am avut un amical și nu am fost foarte mult în oraș.

Eu stau undeva la 10 kilometri de oraș, într-o zonă mai liniștită, cu pădure. Nu știu ucraineană și mă informez mai mult de la presa din România și ce mai vorbesc cu colegii mei. Am un francez și un croat. Nu am apucat să văd foarte multe în astea două zile. Campionatul începe pe 25.

Colegii tăi ce zic?

– Am mai discutat pe la antrenament, dar nu știu nici ei la ce să se aștepte. Nu mi-a zis nimeni că a auzit împușcături sau că familia a pățit nu știu ce… Se tem și ei, pentru că își aduc aminte de 2014, când au fost probleme cu rușii. Acum, toată lumea spune că e politic și că sunt interese și nu ar începe nimic. Nu știe însă nimeni ce s-ar putea întâmpla în continuare.

Mihai Leca: „Lumea e destul de liniștită. Aseară m-am plimbat prin oraș. E distanța foarte mare și nu a ajuns presiunea aia aici”

Te simți amenințat?

– Eu stau în Lviv și e distanța mare față de estul Ucrainei. Chiar aseară m-am plimbat prin oraș pe la 20:30, după ce am mâncat, și am fost pe la supermarket. Lumea e destul de liniștită. E altfel atmosfera. Românii din oraș povesteau că nu sunt probleme. Eu stau la un hotel în apropiere de baza de antrenament, e ca o comună. E distanța foarte mare față de zona de conflict și nu a ajuns presiunea aia aici. M-a sunat foarte multă lume, dar deocamdată nu am foarte multe informații despre ce se întâmplă. O să aflu mai multe zilele următoate, pentru că începe campionatul acum și o să călătoresc prin țară.

Simți vreo schimbare?

– Ce am văzut așa o schimbare e când m-am întors acum în Ucraina, din România. Am venit de la Istanbul la Lviv. Când am plecat, avionul era ocupat în proporție de peste 50%, iar acum nu știu dacă au fost 30 de persoane. Dar poate chiar nu au fost oameni. Nu există zbor direct la Lviv, pentru că nu sunt persoane. Trebuie să fac mai multe escale ca să ajung. Dar nu a fost nicio problemă nici la vamă, pentru că eu am viză de Ucraina.

„O să sun astăzi la Ambasada României și la Consulat și o să văd ce mă sfătuiesc”

Te gândești să pleci dacă situația se agravează?

– Nu știu ce să zic în acest moment. O să sun astăzi la Ambasada României și la Consulat și o să văd ce mă sfătuiesc. Am luat numerele ca să mă aibă și pe mine în evidență, dacă Doamne ferește începe ceva. Nu puteam să rămân acasă doar din vorbe, am un contract și trebuie să îl respect.

Ți-ai primit banii?

– La noi la echipă nu au fost probleme. Chiar ieri am primit salariul și sunt cu banii la zi. Patronul nostru știu că e plecat din Ucraina. Nu sunt salarii foarte mari, dar se plătesc la timp. La fel și bonusurile. Putem accesa conturile, și deocamdată nu sunt probleme majore. Toată lumea îmi trimite mesaje și familia.

„Nu cred că se pune problema ca Șahtior sau alte echipe să nu termine campionatul. Mai sunt 12 etape”

Cum crezi că va fi afectat fotbalul ucrainian?

– Mai sunt 12 etape și nu cred că se pune problema ca Șahtior Donețk sau alte echipe să nu termine campionatul. Ei oricum joacă din 2014 la Kiev. Poate doar din sezonul viitor. De atunci au fost câteva echipe care au venit și au jucat aici la Lviv pe stadion. Probabil, în cel mai rău scenariu, vor veni din nou să joace aici. Nu știu cât de rău o să fie. Dacă o să decidă că suporterii și jucătorii sunt amenințați, probabil o să oprească campionatul.

