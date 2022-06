Mihai Morar a dezvăluit secretul căsniciei de 16 ani: “Să nu îți complici viața. Uneori și GPS-ul te duce pe alt drum”

Mihai Morar ceea ce se întâmplă rar. Mezina familiei lor, Roua. a rămas în grija gemenelor, Mara și Cezara. Acestea sunt deja de bază pentru părinți și împlinesc 14 ani la toamnă.

Mihai Morar, secretul relației de 16 ani cu soția lui, Gabriela

Mihai Morar și soția lui, Gabriela, împlinesc anul acesta 16 ani de la căsătoria lor. Au trei fete superbe, care le umple inima și sufletul de bucurie. Prezent la Brașov, cu prilejul deschiderii unui magazin de haine, pentru care face reclamă, Mihai Morar ne-a dezvăluit, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, care este secretul relației de durată cu Gabriela, cum pandemia a fost o binecuvântare pentru el, dar și ce planuri de vacanță are.

Mihai Morar spune că, într-o căsnicie, secretul este să îți vezi de treaba ta, chiar dacă ”GPS-ul ” te mai duce și pe alte căi. Susține că pandemia a fost un test din multe puncte de vedere, atât profesional, cât și în plan personal.

Mihai, ce faci la Brașov?

– În Brașov am venit la terapie. Orașul acesta de la poalele Tâmpei poate să înlocuiască foarte bine un terapeut. Culmea, e al doilea weekend la rând, în care vin la Brașov. Este adevărat că de data aceasta am avut și treabă, fiind ambasador al firmei D’ S Damat, al costumelor, hainelor, simbolul eleganței masculine. Tocmai au deschis aici un magazin în Piața Sfatului. Și, în rest, mă bucur de oraș și mai mult decât de oraș, mă bucur de oameni. Îmi place vibrația asta a Brașovului.

Te îmbraci la costume atunci când mergi la evenimente?

– Nu mă îmbrac în fiecare zi la costume, ci când vreau să o fac fericită pe mama. Îi place să mă vadă la patru ace, măcar un sacou să port pe mine. Dar, în rest, da, îți mai seama că trebuie să respect dress code-ul de fiecare dată.

”Am primit un dar minunat de la Dumnezeu, un al treilea copil, pe Roua”

Ce ai făcut în acestă perioadă de dot ani? Ce ți-a lipsit?

– Nu mi-a lipsit absolut nimic. Dimpotrivă. A fost o perioadă cu prea plin. Am primit un dar minunat de la Dumnezeu, un al treilea copil, pe Roua. După aia am mai primit încă un dar minunat. Faptul că după 13 ani am renunțat la televiziune și uite că și lipsurile pot să se transforme în plusuri.

M-am apucat de proiectul acesta, de podcastul Fain și Simplu și nici nu-mi dau seama cum nu îmi lipsește televiziunea. Au fost 13 ani. Să mergi în fiecare seară la televizor vine o rutină și îți dai seama, la un moment dat, că nu poți trăi fără.

Ba da, poți trăi fără, liniștit. Pentru că și Roua și podcastul Fain și Simplu sunt două proiecte între ghilimele, care sunt prea plin. Au crescut în pandemie și mi-au umplut sufletul amândouă.

“Să fii tată de fete înseamnă să ai tot timpul fluturi în stomac”

Cum e să fii tată de trei fete?

– Nici nu-mi imaginez cum e să fiu altfel. Adică, o să fie tot fete și nu mi-am dorit niciodată altceva decât fete. E o relație minunată având în vedere că fetele au vulnerabilitatea asta în fața taților de a spune te iubesc, de a te pupa… Am fost cu Roua, de exemplu, vineri seara, doar eu cu ea la pizza, în oraș. Și stăteam amândoi la masă și eram, așa, ca doi îndrăgostiți. Se mai apleca, mai lua câte o gură de pizza, se mai apleca asupra mea, să îmi muște nasul. Adică… să fii tată de fete înseamnă să ai tot timpul fluturi în stomac.

Cum este cu al treilea copil, Roua?

– Trei ani face în luna iulie. Celelalte fete, Mara și Cezara fac 14 ani în toamnă, termină clasa a Vll – a. Și uite, că sunt tare mândru de ele. Roua, cumva, ne-a unit pe toți și le-a unit și pe ele. Ele au rămas nu singure cu cea mică. Chiar și astăzi ne-au dat mesaje.

Eu am plecat cu soția, doar cu soția. Și este unul dintre primele weekend-uri, după ce s-a născut Roua, când plecăm de acasă singuri. Și ne-au dat mesaje, ce face Roua, când s-a culcat Roua, când s-a trezit… au dus-o în parc. Sunt niște surori mari, foarte, foarte bune pentru Roua.

Puteți să puneți deja bază în ele?

– Fără doar și poate. Asta nu înseamnă că punem povară pe ele și le considerăm bone. Le considerăm doar surori bune mai mari și ținem la legătura asta frățească. Și eu, și Gabriela avem frați și știm cât de mult contează anii ăștia de copilărie. Pentru că după aceea, viața te desparte soră-frate…

Pandemia, un test și pentru Mihai Morar

Anul acesta faceți 16 ani de la căsătorie. Care este secretul?

– Anul acesta facem 16 ani de la căsătorie. Secretul este să îți vezi de drumul tău. Cum să spun, fiecare dintre noi avem o cale. Asta nu înseamnă că nu mai sunt drumuri stânga-dreapta, pe unde să o iei. Uneori și GPS-ul te duce pe alt drum, dar, dacă îți vezi de drumul tău și nu complici viața foarte, foarte mult, eu cred că… acesta e secretul. Bine, părerea mea e că trebuie să vezi până la urmă care este scopul, în tot ce faci.

În pandemie a fost rată mare de divorțuri… Voi ați rezistat.

– Pandemia a fost un test bun pentru multe lucruri. Unii oameni au trecut testul acesta, alții nu l-au trecut. Dar așa e viața, ne dă teste de fiecare dată.

Vara aceasta ce faceți? Știu că voi mai mergeați în vacanțe cu rulota…

– Am schimbat rulota, pentru că a venit Roua și este prea mică pentru a face un concediu cu autorulota. Și nu prea găsești nici autorulotă să pleci cu trei copii. Dar autorulota am adaptat-o la radio și facem o campanie cu Radio Zu. Plecăm peste două săptămâni într-un turneu al României. În fiecare zi transmitem matinalul din alt oraș. Practic, facem vreo 2000 și ceva de kilometri, în două săptămâni, prin țară. E un tur de forță în care dormim foarte, foarte puțin. Uite, anul trecut, chiar de aici din Piața Sfatului am fost în prima ediție, dar anul acesta avem alte orașe.

Mi-aș dori să trecem și prin Brașov. Ne întâlnim cu ascultătorii, facem petreceri, punem muzică din autorulotă, facem matinalul de acolo, tot. Iar cu familia, cred că mai avem vreo două luni până la vacanță. O să merg, probabil, acasă la Baia Mare la ai mei, la bunici. Vrem să ajungem și în Grecia… Atâta am plănuit până în momentul acesta, dar e devreme. Eu nu sunt genul care își face planul pe termen lung.