Mihai Onilă, explicație ciudată pentru moartea fiicei: “Problemele erau în mamă”

Mihai Onilă face dezvăluiri despre cea mai neagră perioadă din viața sa. Suferința provocată de pierderea fiicei sale l-a doborât. Fără niciun simptom anterior, Ioana a ajuns la medic și i s-a pus un dignostic crunt. A urmat o luptă care nu voiau să accepte ideea că puiul lor se va stinge din viață în maximum șase luni. Durerea a fost atât de mare, încât Mihai Onilă a ajuns să își dorească un singur lucru.. să moară.

Mihai Onilă, despre cea mai mare traumă. Cum s-a vindecat după moartea fiicei sale, Ioana

Mihai Onilă și își dedică întrega viața, spune el, ca să îi ajute și pe alții. La rândul său a avut nevoie însă să fie vindecat. A avut nevoie să scape din ghearele disperării și să primească răspunsuri.

Oricât de mult și-a dorit să moară după pierderea fiicei sale, Divinitatea a avut alte planuri pentru el. În exclusivitate pentru FANATIK, artistul dezvăluie cum a reușit să se vindece și să meargă mai departe.

“După plecarea Ioanei am vrut să mor, am vrut să ies din trupul ăsta”

“Consider că am fost vizat. Exact ca atunci când mi s-a relevat faptul că trebuie să fiu vindecător, mi s-a relevat și faptul că încă nu pot muri. După plecarea Ioanei, eu am vrut să mor, am vrut să ies din trupul ăsta. Și nu am reușit, chit că mi-am dorit, că nu mai eram în stare să merg în picioare, făcusem diabet, îmi căzuse tot părul din cap.

Eram la limita vieții cu moartea. Ghizii mei mi-au comunicat mental că nu este timpul ca eu să mor. Mi-au transmis să deschid televizorul, iar la televizor era chiar maestrul Albert Ignatenko care a făcut un semn cu mâna. Am realizat atunci că trebuie să ajung la acest om.

De trei ori într-an an, am venit câte două săptămâni în România, la cursurile lui. Atunci încă locuiam în Belgia. Am suportat niște cheltuieli uriașe. La prima întâlnire mi-a spus că eu nu mai am niciun fel de legătură cu trecutul și că trebuie să învăț să trăiesc numai în prezent. Asta am făcut, acum sunt bine, mi-a crescut părul la loc. Tocmai prin prisma faptului că eu m-am vindecat, înțeleg cum să îi ajut și pe alții să ajungă la starea naturală de bine”, a mărturisit Mihai Onilă.

Mihai Onilă explică moartea fiicei sale: “Problema, de fapt, nu era în copil, ci în mama copilului”

Din momentul în care fiicei sale i s-au mai dat doar șase luni de trăit, Mihai Onilă a încercat tot ce se putea pentru a o salva. A fost în zadar însă. Ioana s-a stins din viață lăsând în urma ei doi părinți îndurerați pe care suferința nu i-a unit, ci dimpotrivă, i-a dezbinat. Pentru artist și fosta soție nu a mai fost altă cale, decât divorțul. Astăzi, la mai bine șapte ani de la tragedie, Mihai Onilă se declară vindecat. A primit toate răspunsurile pe care le-a căutat și explică detașat misterul fiicei sale.

“Este extrem de complexă această problemă. Problema, de fapt, nu era în copil, ci în mama copilului. Iar mama copilului a rămas cu aceleași probleme. Acesta este și motivul pentru care noi ne-am separate cu relația, iar eu am început o altă relație. Problemele adevărate nu erau în copil, erau în mama copilului. Energetic, fiecare mamă are un string, un fel de cablu usb cu copilul. Și toate datele negative sau pozitive de la mamă se transmit copilului.

Iar dacă copilul este în primul stagiu de formare, adică între un an și 14 ani, copilul nu poate riposta și nu poate să lupte împotriva datelor care coboară din mamă. Și-atunci toate datele negative din mamă au coborât în copil, iar copilul a încetat să mai trăiască, să mai stea în trup adică, din cauza acelor date.

Lucrurile, cum spuneam, sunt foarte complexe. Eu am aprofundat această cunoaștere din ce în ce mai mult. Acum înțeleg cum un om care face cancer, are niște probleme, niște traume din copilărie sau din părinții lui. Părinții noștri sunt poarta noastră de intrare în lume, un fel de Dumnezeii noștri. Noi ne luăm toate datele vieții de la ei. Dacă viața nu e pozitivă, benefică, cu certitudine va interveni separarea de viață”, a dezvăluit artistul.

“În sufletul meu s-a dat cea mai mare luptă. Copilul era perfect sănătos, nu avea niciun fel de boală”

După îndelungi căutări și studii, dar și întrebări fără răspuns, Mihai Onilă a înțeles cum fiica sa, care nu fusese niciodată bolnavă, s-a stins rapid din viață în urma unui diagnostic crunt. Ioana a pierdut lupta cu moartea după toate încercările părinților de a o salva. Și totul i s-ar datora, spune artistul, fostei sale soții, care i-ar fi transmis copilului toate traumele sale nevindecate.

“Fosta mea soție avea nu una, ci o căruță de traume de care eu nu eram inițial conștient. La patru, cinci ani de la plecarea Ioanei am început să studiez acest aspect. Pentru că și pentru mine a fost o luptă pentru a înțelege de ce. În sufletul meu s-a dat cea mai mare luptă. Copilul era perfect sănătos, nu avea niciun fel de boală.

Nu avusese niciun fel de probleme nicicând, de la naștere și până la momentul în care ni s-a spus că are problema respectivă. Acest ‘de ce’ m-a ajutat și pe mine să înțeleg mai bine niște lucruri în ceea ce mă privește și pe mine, și omenirea, și logica, și subconștientul, și conștiința.

Mama fetiței e setată pe NU. Chiar dacă i-aș fi spus, nu avea puterea de a recunoaște aceste lucruri. Dar eu am văzut cu ochii mei că anumite probleme, deja dinainte de a fi Ioana bolnavă, s-au întâmplat”, a mai spus cântărețul.

Mihai Onilă comunică cu fiica moartă: „Când am nevoie să o aud sau să îmi răspundă la niște întrebări”

Întrebat cum a rămas în memoria lui ziua de 26 mai 2016, ziua în care a primit diagnosticul Ioanei, Mihai Onilă dezvăluie pentru cititorii FANATIK cum și-a găsit calea spre vindecare și puterea de a merge mai departe. Ba mai mult, la șapte ani de la moartea fiicei, nu mai este măcinat de dor și asta pentru că reușește să comunice cu ea ori de câte ori simte nevoia.

“Așa cum mi-a spus și maestrul Albert Ignatenko, eu trebuie să trăiesc numai în prezent. Și iată că sunt viu aici, cu voi. Eu trăiesc numai și numai în prezent. Am reușit, ca la un hard disk, să șterg toate datele negative care s-au întâmplat în zona respectivă, iar astăzi eu să pot fiu persoana care să dau vindecare și nu care să fiu vindecat.

Nu mai este un dor. Cu toții venim din regatul spiritelor și cu totii ne întoarcem acolo. Moartea nu există. Moartea este o rezultantă a intrării și ieșirii din trup. Orice persoană, chiar și bunicii mei, chiar și Ioana, care a ieșit din trup, este vie într-un anume loc. Din locul ăla astral putem comunica mental fără probleme. Nu mai există dor. Dorul este când o persoană dragă ție nu îți este aproape, dar spiritele pot fi întotdeauna aproape de noi.

Aceste spirite care nu mai sunt în trup studiază și învață continuu. Nu aș putea să spun că în astral, Ioana este o persoană liberă, fără ocupație, care așteaptă să o chem eu. Ea face ceva ca noi toți. Când am nevoie să o aud sau să îmi răspundă la niște întrebări, asta se poate face în anumite momente, cu condiția să fie momente scurte”, a mai povestit Mihai Onilă.