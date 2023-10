Mihai Pascu, tatăl șoferului drogat, despre tragedia de la 2 Mai: „Presiunile sunt foarte mari. Acest copil a greşit”

de la 2 Mai, a dat primele declarații la aproape două luni de la accident. Bărbatul recunoaște că fiul său a greșit foarte mult, dar că familia sa este supusă presiunii.

Mihai Pascu a vorbit despre tragedia de la 2 Mai

Tatăl lui Vlad Pascu mai spune că a încercat să se pună în locul părinților celor doi adolescenți uciși de fiul său și a spus că situația este un adevărat dezastru. „Este un dezastru pentru noi. Ce pot să spun, este un dezastru pentru noi toţi, nu numai pentru mine.

Mă pun de cele mai multe ori şi, sigur, nu pot schimba scaunul cu părinţii aceia. Am trei copii, ştiu ce înseamnă asta. (…) Acest copil a greşit, a greşit foarte mult”, a declarat tatăl lui Vlad Pascu, luni.

Mihai Pascu a oferit mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat înainte de producerea tragediei. El spune că venise în țară, în luna august, doar pentru două zile pentru a-și vedea fiul și pentru a face o lucrare stomatologică la Constanța.

Planul s-a schimbat când a aflat că fiul său a provocat un accident mortal, drogat fiind. Mihai Pascu susține că atât el, cât și familia sa, au fost supuși unei presiuni extrem de mari. „Eu când am venit în România am venit pentru ca să ne facem o lucrare stomatologică la Constanţa, fix pentru 2 zile am avut bilet de avion.

Presiunea, deci care a fost vizavi de mine, de familia mea, a fost foarte mare. Îmi cer scuze că nu sunt coerent, presiunile sunt foarte, foarte mari”, a adăugat Pascu senior.

„Ştiţi ce am fost înainte să fiu milionar? Miliardar!”

și despre muniția găsită în casa sa. Acesta susține că armele se aflau într-un seif pe care nu îl mai putea deschide, de foarte mulți ani, pentru că a uitat cifrul.

”Am fost vânător 20 de ani şi acum să vă spun, am uitat cifru de la un seif în care ţineam armele (…) N-am putut să îl mai deschid (…) Ca urmare, răspund acum pentru acea muniţie. Era într-o sacoşă de cârpă şi pe care nu am văzut-o atunci când am predat armele, arme pe care le-a predat din cauza faptului că la 5 ani de zile eu trebuia să mă duc ca să fac acea verificare”, a adăugat Pascu.

Bărbatul susține că fiul său nu ar fi avut foarte mulți bani la dispoziție, așa cum s-a presupus, și că din cele zece firme pe care le deține, șase ar fi nefuncționale. „O să sune foarte prost, ştiţi că toată lumea se aşteaptă să dau nişte răspunsuri acelea de multimilionar da, şi o să fac o glumă. Ştiţi ce am fost înainte să fiu milionar. Miliardar!”

Amintim că Vlad Pascu și mama sa, Miruna Pascu, sunt arestați preventiv. Tatăl se află sub control judiciar.