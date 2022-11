Mihai Pintilii, antrenorul etapei a 18-a din SuperLiga! FCSB și Sepsi dau cei mai mulți fotbaliști în „11”-le rundei

FCSB a rămas fără antrenor, după ce Nicolae Dică a demisionat în urma înfrângerii de pe Cluj Arena cu Universitatea, informație dezvăluită în exclusivitate în emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Din acel moment, Mihai Pintilii a preluat banca roș-albaștrilor și a înregistrat două victorii consecutive în campionat. Tehnicianul interimar al celor de la FCSB a fost desemnat antrenorul etapei a 18-a.

Mihai Pintilii, antrenorul etapei a 18-a din SuperLiga

FCSB a câștigat pe stadionul „Ion Oblemenco” împotriva lui FC U Craiova, scor 0-2. Este a doua victorie consecutivă a lui Mihai Pintilii pe banca roș-albaștrilor, după 3-1 cu Rapid pe Arena Națională.

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat echipa ideală a etapei, iar în postura de antrenor se regăsește Mihai Pintilii. Deși ca „principal”, fostul fotbalist al .

„Nu avem cum, trebuie să avem antrenor cu licență Pro, Pintilii va fi antrenor secund. Nu vine nimeni cu un alt staff. Doar dacă vine altcineva care a demonstrat că e mai bun decât Neubert sau Popa. Să fim serioși!”, a declarat MM Stoica, la TV .

FCSB și Sepsi, fruntașe la jucătorii aflați în echipa etapei a 18-a din SuperLiga. Universitatea Craiova completează podiumul

Victoria FCSB-ului cu FC U Craiova și victoria clară a lui Sepsi de pe teren propriu, scor 2-0 cu Petrolul nu au rămas nerăsplătite. Șase dintre jucătorii echipei ideale propusă de LPF vin de la FCSB și Sepsi. Universitatea Craiova, cu doi jucători, și Farul, ”U” Cluj și Rapid, cu câte unul, completează „11-le” ideal.

Echipa etapei a 18-a în SuperLiga:

PORTAR

Ștefan Târnovanu (FCSB / 22 de ani) – A făcut un nou meci mare. A avut patru intervenţii prin care a ţinut neatinsă plasa porţii roş-albaştrilor.

FUNDAŞI

Adnan Aganovic (Sepsi OSK / 35 de ani) – Este un jucător polivalent, o calitate foarte importantă în fotbalul de azi. Utilizat în banda dreaptă, a oferit o nouă pasă de gol, a cincea în ediţia curentă, fiind printre cei mai buni din campionat la acest capitol.

– Este un jucător polivalent, o calitate foarte importantă în fotbalul de azi. Utilizat în banda dreaptă, a oferit o nouă pasă de gol, a cincea în ediţia curentă, fiind printre cei mai buni din campionat la acest capitol. Joyskim Dawa (FCSB / 26 de ani) – A marcat pentru a treia oară în ediţia curentă. A câştigat majoritatea duelurilor în care a fost implicat, în special cele aeriene, unde a avut un procentaj de 89 %.

– A marcat pentru a treia oară în ediţia curentă. A câştigat majoritatea duelurilor în care a fost implicat, în special cele aeriene, unde a avut un procentaj de 89 %. Mark Tamas (Sepsi OSK / 29 de ani) – Titularizat pentru a treia oară, s-a achitat excelent de sarcinile trasate de antrenor. Este un jucător experimentat, care o poate ajuta pe Sepsi OSK să atingă obiectivele fixate.

– Titularizat pentru a treia oară, s-a achitat excelent de sarcinile trasate de antrenor. Este un jucător experimentat, care o poate ajuta pe Sepsi OSK să atingă obiectivele fixate. Nicușor Bancu (Universitatea Craiova / 30 de ani) – A fost fundaşul stânga cu cel mai bun index Instat – 256. A făcut excelent ambele faze de joc.

MIJLOCAŞI

Martin Remacle (U Cluj / 25 de ani) – Introdus pe teren la startul reprizei secunde, a contribuit din plin la jocul bun făcut de clujeni. În plus, a înscris pentru întâia oară în Superliga României.

– Introdus pe teren la startul reprizei secunde, a contribuit din plin la jocul bun făcut de clujeni. În plus, a înscris pentru întâia oară în Superliga României. Adrian Șut (FCSB / 23 de ani) – A făcut foarte bine legătura între compartimentul defensiv şi cel ofensiv. A consumat multă energie pe durata jocului.

– A făcut foarte bine legătura între compartimentul defensiv şi cel ofensiv. A consumat multă energie pe durata jocului. Alexandru Albu (Rapid / 29 de ani) – A marcat golul prin care giuleştenii au revenit în joc. Prinde pentru a doua oară „Echipa etapei” în sezonul curent.

ATACANŢI

Rivaldinho (Universitatea Craiova / 27 de ani) – A pasat decisiv la ambele goluri reuşite de alb-albaştri în derby-ul din Giuleşti.

– A pasat decisiv la ambele goluri reuşite de alb-albaştri în derby-ul din Giuleşti. Mario Rondon (Sepsi OSK / 36 de ani) – Experimentatul vârf al covăsnenilor şi-a făcut din nou datoria. A reuşit o dublă şi a ajuns la opt goluri marcate în campionatul în curs.

– Experimentatul vârf al covăsnenilor şi-a făcut din nou datoria. A reuşit o dublă şi a ajuns la opt goluri marcate în campionatul în curs. Alexi Pitu (Farul / 20 de ani) – A încheiat cu gol o acţiune personală de toată frumuseţea. A fost a patra reuşită din contul său în ediţia actuală, în care mai are şi cinci pase decisive.

ANTRENORUL ETAPEI

Mihai Pintilii (FCSB / 38 de ani) – Cu el pe bancă în postura de antrenor interimar, FCSB a legat în campionat două victorii extrem de importante, obținute în urma unor prestaţii în care roş-albaştrii ne-au amintit de evoluţiile din stagiunea precedentă.

Gigi Becali, entuziasmat de Pintilii după ultimele rezultate ale FCSB-ului: „M-am uitat la meciuri ca la teatru”

Victoriile FCSB-ului cu Rapid și FC U Craiova cu Mihai Pintilii pe bancă l-au fermecat pe Gigi Becali. Finanțatorul roș-albaștrilor vrea ca fostul fotbalist al FCSB-ului să rămână „principal”, dacă este posibil.

„Vom face totul conform regulamentelor. Dacă regulamentul ne permite, Pintilii rămâne. Dacă a putut Croitoru, facem şi noi. De ce să nu putem? Îl vreau pe Pinitilii dacă permite regulamentul.

Cu Rapid nu le-am dat nicio şansă. Nici Craiova nu a avut nicio şansă. A avut doar după am condus noi. Posesia trebuie s-o aibă. La 2-0 trebuia să aibă mai multă posesie. Aici e vorba de şmecherie. De ce să am nevoie de al treilea gol? Să mai ajungă mingea şi la Târnovanu ca să se încâlzească. Dacă e 2-0 nu vreau 3-0.

Eu nu vorbesc cu dacă, doar când e certitudine. De ce mă întrebaţi de Reghecampf dacă eu fac conform regulamentului cu Pintilii? Îmi place că am câştigat două meciuri şi m-am uitat la ele ca la teatru. 1-0, 2-0, teatru. Asta vreau eu. Am închis jocul, nu le-am dat nicio şansă”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club, .