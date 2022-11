Mihai Pintilii nu vrea să fie “principal” la FCSB: “Să vină cât mai repede un antrenor! Ar trebui să mă schimb eu ca să accept acum”

FCSB speră să spele în derby-ul cu Rapid, programat duminică, de la ora 21:00, pe Arena Naţională. Roş-albaştrii revin pe loc de play-off cu o victorie în derby, care ar aduce un plus de linişte.

Mihai Pintilii nu vrea să fie “principal” la FCSB: “Să vină cât mai repede un antrenor!”

va conduce FCSB-ul în derby-ul cu Rapid. Fostul mijlocaş a insistat că nu vrea să rămână antrenor principal la “roş-albaştrii” şi speră să vină cât mai repede un nou tehnician care să conducă echipa:

“Derby-ul campionatului, singurul care a mai rămas. Cel mai important meci al nostru şi cel mai frumos. Sper din tot sufletul să facem o bucurie suporterilor şi să câştigăm. Este greu să stai pe bancă, să fii antrenor.

Nu mă aşteptam să fiu principal, dar asta este situaţia. Sunt aici să ajut clubul şi sper să treacă foarte repede această perioadă. Am spus tot timpul că aştept să fie instalat un antrenor, pe care să îl ajutăm cu tot ceea ce putem. Să ne ducă unde ne e locul.

“Ca să fiu antrenor, ar trebui să mă schimb eu total şi situaţia să fie diferită”

Am spus şi o mai repet. Mai durează până când o să fiu eu antrenor principal. Este normal să fiu lângă ei dacă am fost jucător, am fost în vestiar. Mereu am încercat să îi încurajez, să le dau şi soluţii. Este normal să vorbească frumos despre mine.

Ca să fiu antrenor, ar trebui să mă schimb eu total şi situaţia să fie diferită. Simt că este echipa alături de mine, grupul îl simt bine. Ei trebuie să ducă echipa spre victorie, asta e important. M-aş bucura mult mai mult dacă ar câştiga meciurile şi eu aş fi înjurat”, a spus Pintilii.

“Orice echipă din Superliga vrea să ne prindă cât mai repede”

Antrenorul roş-albaştrilor susţine că e normal ca toate echipele din SuperLiga să vrea să joace acum cu FCSB, în momentul în care este criză la echipă. Pintilii susţine că o victorie în derby ar reface moralul jucătorilor săi:

“Orice echipă se bucură să ne prindă într-o perioadă mai proastă. Orice echipă din Superliga vrea să ne prindă cât mai repede. În derby-uri, niciodată nu contează clasamentul.

Dacă sunt acolo, Rapid se bate la titlu. Cine va ajunge în play-off se bate la titlu. Asta am spus tot timpul. Pentru că acolo se înjumătăţesc punctele şi se mai egalizează valorile. Dacă nu s-ar înjumătăţi, clar ar fi favorite la campionat.

“Nu abordez o tactică diferită. Într-un derby nu trebuie să ai antrenor”

Am jucat cu Adi Mutu şi la echipa naţională. Este un antrenor bun, o să îi strâng mâna, o să îl felicit, simplu. Nu abordez o tactică diferită. Într-un derby nu trebuie să ai antrenor. Totul ţine de tine şi trebuie să mulţumeşti suporterii. Pentru că suporterii îţi dau valoare.

Pentru mine, dacă băieţii vor câştiga, vor avea respectul suporterilor, este altceva dacă câştigi în derby. La urma urmei s-a terminat Conference League, dar tot din trei în trei zile jucăm. Urmează Cupa României”.

“Probleme în apărare avem de la începutul sezonului. Am luat foarte multe goluri, este problema cea mai importantă”

Mihai Pintilii susţine că apărarea este punctul nevralgic al FCSB încă de la începutul campionatului şi speră ca aceste probleme din defensivă să se rezolve cât mai curând:

O să vedem în funcţie de cum se simt jucătorii. Au jucat un meci greu acum trei zile, o să vedem. Probleme în apărare avem de la începutul sezonului. Am luat foarte multe goluri, este problema cea mai importantă.

Nu doar jucătorii din apărare sunt vinovaţi. Toată lumea este responsabilă. Nu dăm vina pe unul sau pe altul. Important este să fim uniţi, să fim o familie şi atunci nu vom mai găsi vinovaţi. Dică m-a sunat a doua sau a treia zi, amicală. Ştiu ce a lăsat, am vorbit doar, atât.

Sper să câştigăm mâine seară. Astfel, băieţii se vor descătuşa şi sunt sigur că vom fi bine. Va fi altă încredere în meciurile viitoare. Este normal ca fanii să pună presiune. Rapid are un colectiv foarte bun, sunt foarte uniţi. În Giuleşti va fi greu să piardă”, a spus Pintilii la conferinţa de presă premergătoare derby-ului.