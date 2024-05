Mihai Rotaru a dezvăluit în direct că a primit suma de 100.000 de euro din partea lui Laurențiu Reghecampf. Fost antrenor la Universitatea Craiova, „Reghe” era .

Mihai Rotaru, anunț despre litigiul cu Laurențiu Reghecampf: „Așteptăm să recuperăm restul”. Ce sumă a primit patronul

Rămas liber de contract după despărțirea de Al-Tai, Laurențiu Reghecampf îi datorează lui Mihai Rotaru suma de 300.000 de euro. Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal i-a dat câștig de cauză patronului din Bănie după rezilierea unilaterală a contractului, în septembrie 2023.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, Laurențiu Reghecampf nu mai are dreptul să antreneze până când nu-i plătește datoria lui Mihai Rotaru. În direct la TV, omul de afaceri a mărturisit că a primit 100.000 de euro de la Reghecampf.

„Am recuperat 100.000 de euro sau urmează să-i recuperăm. Mi-a dat săptămâna trecută din cei 300.000 de euro. Așteptăm să recuperăm restul de 200.000 de euro. În acest moment, drumul justiției este drept, nu e cu ocolișuri. Suntem pe o pantă dreaptă.

ADVERTISEMENT

„A fost acest prim gest de bună voință. Am încasat 100.000 de euro”

(n.r. va putea să antreneze?) Nu știm ce se va întâmpla, nu ne-am așezat la masă. A fost acest prim gest de bună voință, că am încasat 100.000 de euro. Suntem în Săptămâna Patimilor, vedem câți de luminați vom fi cu toții”, a declarat Mihai Rotaru, la TV .

la începutul lunii aprilie și a mărturisit că decizia Comisiei de Disciplină a FRF nu-l afectează în ceea ce privește suspendarea dreptului de a antrena.

ADVERTISEMENT

”Negociez cu Rotaru. Îl consider prietenul meu pe viață și ne vom înțelege! Este oltean și se supără repede, dar sunt sigur că ne vom înțelege. Nu am de ce să fac apel la TAS, consider că după o lună de muncă la Craiova nu am ce să plătesc!

Comisia din cadrul FRF are jurisdicție doar în România, iar conform decizie eu nu pot antrena în România, însă nici nu am de gând! Nu mă poate scoate nimeni din fotbal. Și nu mă poate obliga nimeni să plătesc ceva! Pe Mutu l-au scos din fotbal, când a avut acele probleme cu Chelsea?”, declara „Reghe”, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Reghe a încercat să suspende executarea silită!

Reghecampf a încercat să suspende executarea silită, dar Judecătoria Cornetu i-a respins cererea. Decizia a fost comunicată marți, 30 aprilie, pe portalul .

”Solutia pe scurt: Respinge, ca fiind neîntemeiată, cererea de suspendare provizorie a executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite din dosarul nr. 7921/1748/2024 formulată de contestatorul Reghecampf Laurențiu-Aurelian în contradictoriu cu intimata U Craiova 1948 Club Sportiv S.A. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 30.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: Încheiere finală (dezinvestire) 30.04.2024”, este anunțul Judecătoriei Cornetu.

Mihai Rotaru a anunțat obiectivele pentru sezonul viitor: „Cupa, campionatul și salvarea de la retrogradare”

Mihai Rotaru speră ca Universitatea Craiova să încheie sezonul pe locul 2 în play-off-ul SuperLigii, poziție care duce în preliminariile UEFA Conference League. Patronul „alb-albaștrilor” a vorbit despre obiectivele din stagiunea viitoare.

„La Craiova obiectivele sunt cupa, campionatul și salvarea de la retrogradare. Suntem o echipă care avem 3 obiective. Așa este la Craiova, credeți-mă. Dacă noi avem două meciuri bune, ne batem la campionat.

Dacă facem un meci prost, toată lumea spune că echipa asta nu intră în play-off. Asta este realitatea în Bănie. Sperăm să fim pe locul 2 la final”, a mai spus Mihai Rotaru.