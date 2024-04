Laurențiu Reghecampf, prima reacție după ce a pierdut procesul de 200.000 de euro cu Rotaru: ”Îl consider prietenul meu pe viață și ne vom înțelege!”

Laurențiu Reghecampf (48 de ani) a devenit antrenor liber , iar o revenire în SuperLiga este blocată pentru moment din cauza litigiului financiar cu patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru.

Laurențiu Reghecampf consideră că nu are nicio datorie la Mihai Rotaru

Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF l-a informat pe tehnican că către Universitatea Craiova, rezultată după

Clubul finanțat de Mihai Rotaru l-a reclamat pe Laurențiu Reghecampf la FRF, iar CNSL a decis pe 24 octombrie 2023 că antrenorul este bun de plată:

”Constată încetate raporturile contractuale, în temeiul art. VII lit.l din Contractul de Activitate Sportivă nr.326/26.07.2023, începând cu data 18.09.2023.

Obligă pârâtul Reghecampf Laurențiu la plata sumei de 200.000 Euro net către reclamantul U Craiova 1948 Club Sportiv SA, in temeiul art. VII lit. f din CAS nr.326/26.07.2023.

Obligă pârâtul Reghecampf Laurențiu la plata către U Craiova 1948 Club Sportiv SA a sumei de 455 lei cu titlu de taxa de procedură. Cu recurs în 5 zile de la comunicare”.

Întrucât, tehnicianul nu a făcut recurs și nu plătit în termen de 30 de zile, Universitatea Craiova s-a adresat Comisiei de Disciplină și Etică, instanță care l-a sancționat pe Reghecampf cu măsura interzicerii desfășurării oricăror activități legate de fotbal până la executarea integrală sumei de 200.000 euro net și 455 lei cu titlu de taxă de procedură. Dar nu mai mult de 2 ani.

Potrivit Regulamentului Disciplinar, în cazul în care nici după 2 ani antrenorul nu și-a executat obligațiile va fi exclus din activitatea fotbalistică. Sancțiunea se aplică doar pe plan intern.

Laurențiu Reghecampf nu mai vrea să antreneze în România: ”Nu mă poate scoate nimeni din fotbal”

Contactat de FANATIK, Laurențiu Reghecampf a precizat că nu se grăbește să-i plătească lui Mihai Rotaru datoria de 200.000 de euro validată de comisiile FRF.

”Negociez cu Rotaru. Îl consider prietenul meu pe viață și ne vom înțelege! Este oltean și se supără repede, dar sunt sigur că ne vom înțelege. Nu am de ce să fac apel la TAS, consider că după o lună de muncă la Craiova nu am ce să plătesc!”, a declarat Reghe.

Antrenorul spune că nu-l afectează decizia Comisiei de Disciplină și Etică a FRF: ”Comisia din cadrul FRF are jurisdicție doar în România, iar conform decizie eu nu pot antrena în România, însă nici nu am de gând! Nu mă poate scoate nimeni din fotbal. Și nu mă poate obliga nimeni să plătesc ceva! Pe Mutu l-au scos din fotbal, când a avut acele probleme cu Chelsea?”.

Din informațiile FANATIK, după prima despărțire de Universitatea Craiova Laurențiu Reghecampf a renunțat la o sumă importantă în 2022, iar acum antrenorul ar vrea ca Mihai Rotaru să facă același lucru.

”Eu și Craiova avem un istoric. Dacă atunci când am plecat prima dată am negociat și ne-am înțeles, iar eu am lăsat de la mine mulți bani, nu trebuie să fie și invers acum? Plus că, eu am fost îndepărtat abuziv, îmi îndeplinisem obiectivul să jucăm în Europa!”, a precizat Reghe.

7 trofee are în palamare Laurențiu Reghecampf: 4 cu FCSB (două campionate, o Cupă și o Supercupă) și 3 cu Al-Wahda/Emiratele Arabe Unite (o Cupă și două Supercupe)

Laurențiu Reghecampf, mesaj pentru Anamaria Prodan: ”Ana nu are dreptul să vorbească despre mine, să vorbească de iubitul ei!”

Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, preciza în noiembrie 2023: ”Am câștigat acum, în prima instanță, la comisii, nu știu dacă face sau nu recurs, după care se va pune în executare. 300.000 de euro a rămas, el a propus 150.000, am negociat, după ce am negociat am rămas la 300.000.

Nu am văzut banii, dacă îi primim anunțăm. Orice înțelegere juridică în România trebuie confirmată de justiție. Am câștigat la comisii, cum să îl las? Mai are să îmi dea și niște bani înapoi, nu mulți. Mai puțin de 500.000 de euro”.

Laurențiu Reghecampf l-a contrazis pe Mihai Rotaru: ”Este eronat. Nu am să-i dau 300.000 de euro. Nu am vorbit cu Rotaru de când ne-am despărțit”.

Tehnicianul s-a arătat deranjat de pe marginea litigiului său cu Mihai Rotaru: ”Ana nu are dreptul să vorbească despre mine, să vorbească de iubitul ei!”.

Anamaria Prodan, detalii uluitoare despre Reghecampf! Nu mai are dreptul să antreneze