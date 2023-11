Mihai Rotaru, dezvăluiri despre procesul cu Laurențiu Reghecampf: “N-am primit cei 300.000 euro și nici banii împrumut!”

, în prima ligă din Arabia Saudită, a fost și pe banca Universității Craiova în acest sezon, dar a plecat de la echipă.

Mihai Rotaru, despre procesul cu Laurențiu Reghecampf

Mihai Rotaru spune că a câștigat, la comisii, procesul cu Laurențiu Reghecampf, care trebuie să achite 300.000 de euro către clubul din Bănie.

În același timp, Rotaru spune că Universitatea Craiova nu a primit banii de la Reghecampf. El susține că pe lângă cei 300.000 de euro, antrenorul trebuie să îi returneze și un împrumut.

Pentru că a durat până când comisiile au confirmat plecarea lui Reghecampf de la Universitatea Craiova, echipa nu a putut prezenta un antrenor până acum.

”Mă uit în cont în cont mâine. Nu am primit. Am câștigat acum, în prima instanță, la comisii, nu știu dacă face sau nu recurs, după care se va pune în executare. 300.000 de euro a rămas, el a propus 150.000 de mii, am negociat, după ce am negociat am rămas la 300.000.

Nu am văzut banii, dacă îi primim anunțam. Orice înțelegere juridică în România trebuie confirmată de justiție. Până în acest moment, Laurențiu Reghecampf a fost antrenorul Universității Craiova, de asta nu am făcut conferință de presă de prezentare a unui nou antrenor până acum.

Am câștigat la comisii, cum să îl las? Mai are să îmi dea și niște bani înapoi, nu mulți. Mai puțin de 500.000 de euro”, a spus Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova și-a găsit un antrenor nou. Bulgarul Ivaylo Petev este alesul lui Mihai Rotaru

Laurențiu Reghecampf a stat doar șapte meciuri la Universitatea Craiova, din iulie până în septembrie, după care a plecat la Al-Tai, unde îi antrenează pe Andrei Cordea și Marko Dugandzic.

Anterior, el a mai pregătit echipa în sezonul 2021-2022. FCSB, Concordia Chiajna, FC Snagov și Gloria Bistrița sunt echipele pe care Reghecampf le-a mai pregătit în România, alături de Neftchi Baku, Al-AHli, Al-Wasl, Al-Wahda, Litex Lovech și Al-Hilal din străinătate.

În locul lui, fost la Ludogoreț, naționalele Bulgariei și Bosniei, care a semnat un contract valabil trei sezoane.

”Contract trei ani de zile. El a construit Ludogoreț de la zero, a luat-o din liga a 2-a și a dus-o în UCL. Dacă vrem să schimbăm din termen lung, nu putem pe termen scurt.

Trebuie să schimbăm ceva în ceea ce înseamnă clubul Universitatea Craiova. Da, suntem pe 4, la 3 puncte de podium, chiar dacă Rapid are meci mai puțin disputat. Vrem mult mai mult. Credem că se poate mult mai mult. Se impune o regândire a conceptului, a organigramei, la cel mai mic detaliu. Am discutat cu el săptămâna trecută, aseară până la 3 dimineața.

Eu am nevoie de manager. Antrenorii sunt 5 milioane în lumea asta, care pot să-ți antreneze 25 de băieți. Eu am nevoie de manager, cel care poate să conducă clubul, nu doar să antreneze 11 jucători titulari. Da, el a câștigat Liga Națiunilor Grupa B. Suntem într-un moment prost, nu vrem să cârpim, vrem să reconstruim costumul de la zero. Discutăm de marți în colo. Papură e în club, dar nu la prima echipă”, a declarat Rotaru.

