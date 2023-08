Mihai Rotaru, atac neașteptat: „Ori se trezesc, ori se apucă de alte sporturi”

Mihai Rotaru a fost . „Leii” au pierdut fără drept de apel, iar patronul îi amenință că îi dă afară dacă vor continua în aceeași direcție.

Mihai Rotaru, mesaj clar după Farul – Universitatea Craiova 2-0: „Au fost jucători care au dezamăgit”

Mihai Rotaru e nemulțumit după un nou eșec, însă e de părere că „leii” nu au făcut cel mai prost meci al lor: „Mi-e greu să compar. A fost un meci slab. Cred că a fost mai slab ăla de anul trecut când am pierdut cu 3-2, dacă mă întrebați pe mine. Când am condus cu 1-0 și 2-1”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, patronul Universității Craiova nu are de gând să mai tolereze astfel de prestații: „N-am arătat bine. Au fost și jucători care au dezamăgit și ori se trezesc, ori se apucă de alte sporturi”.

Horia Ivanovici i-a aruncat mânușa : „Am informații că sunt câțiva jucători, de exemplu Silva, Ișfan, Borța, pe care Craiova nu va mai conta sau îi va împrumuta”.

ADVERTISEMENT

Patronul oltenilor însă a parat: „Nu este adevărat! În acest moment nu am avut nicio discuție în acest sens! Se poate întâmpla, dar nu. Absolut nimic nu e adevărat! N-am avut nicio discuție și niciun gând în acest sens”.

Mihai Rotaru spune că U Craiova nu renunță la Ișfan: „Există o listă gri, a dezamăgirilor, dar nu una neagră”

Mihai Rotaru mai are deocamdată răbdare cu jucătorii care nu au confirmat, în frunte cu Alexandru Ișfan: „Dacă vrem să îl împrumutăm, ar trebui să fie un club cu care am vorbit. Nu am discutat în cadrul restrâns, adică în grupul nostru. Nu s-a luat în calcul așa ceva! Există o listă gri, a dezamăgirilor, dar nu una neagră”.

ADVERTISEMENT

În caz contrar, unii jucători ar putea fi dați afară de la echipă: „Nu avem cum să tăiem în carne vie. Pur și simplu cine nu face față va sta pe bancă, sau în tribună sau pleacă! Cine nu înțelege că noi trebuie să jucăm ca o echipă și lăsăm individualitățile. Deși rămân la părerea că nicio echipă din România nu are individualitățile noastre! Hai să și jucăm!”.

Rotaru i-a luat apărarea lui Andrei Ivan, : „Nu trebuie să îl facem noi pe Ivan țap ispășitor că nu este cazul! Am auzit părerile domnului Cârțu, sunt ale dânsului.

Andrei Ivan, apărat de patronul Universității Craiova: „A marcat câte 14 goluri în ultimele 2 sezoane!”

Anul trecut, Andrei a tras echipa după el. Anul ăsta, într-adevăr, e pe o poziție nouă. Își va reveni și e un jucător care a crescut la Universitatea Craiova, dar nu e vorba de asta.

ADVERTISEMENT

Ne bazăm pe el și repet, anul trecut a tras echipa după el! A fost al doilea golgheter, nu?! Sunt mulți care sunt, nu poate fi unul țap ispășitor. Suntem noi, ca echipă în acest moment.

Nu arătăm ca o echipă! E un jucător care de pe poziția de extremă, nu de atacant, a dat ultimele două sezoane câte 14 goluri. Deci asta înseamnă constanță! Deja are trei goluri și două assisturi în șapte etape”.

Nu uita! FANATIK SUPERLIGA e LIVE luni, marți și vineri DOAR pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30. Cei care ratează emisiunea o pot vedea ÎN PREMIERĂ, pe YouTube și Facebook, de la ora 17:30.