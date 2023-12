Mihai Rotaru pregătește încă două lovituri la Universitatea Craiova. Ce posturi sunt vizate

Așadar, așa cum FANATIK anunța în exclusivitate, oltenii se vor despărți de fundașul dreapta Florin Borța (24 de ani), care a bifat 4 apariții pentru Universitatea Craiova în acest sezon. Mutarea a fost confirmată de patronul Mihai Rotaru imediat după ce s-a reușit aducerea fundașului dreapta Pyry Soiri (29 de ani), un internațional cu 43 de meciuri și 7 goluri pentru naționala Finlandei.

Mihai Rotaru pregătește încă două lovituri la Universitatea Craiova

Crescut de olteni, Borța revenise la Craiova după ce fusese împrumutat sezonul trecut la Petrolul Ploiești. Din păcate pentru tânărul fotbalist, acesta nu s-a impus în Oltenia, iar acum va fi nevoit să-și caute echipă. ”Borța va pleca în iarna aceasta, deci mai aveam nevoie de un fundaș dreapta. Avem o concurență foarte bună, acolo este Vlădoiu.

Căpățînă nu este fundaș dreapta, este mijlocaș central, unul care acum vreo 8 luni își câștigase locul de titular și avea evoluții foarte bune, doar că a intervenit acea accidentare la deget și apoi a prins mai greu echipa”, a declarat Mihai Rotaru la .

Așadar, patronul Universității Craiova a confirmat în urmă cu aproape o lună. Patronul Mihai Rotaru a lăsat deja să se înțeleagă că va transfera mai mulți fotbaliști valoroși la iarnă, astfel că automat vor exista mai multe plecări.

În aceste condiții, oltenii pregătesc nouă doi ”bombe” în acest mercato, unul dintre transferuri fiind un fundaș central. ”Acum am închis telefonul, am vorbit cu Ivaylo despre doi jucători. Fundaș central, unul dintre ei, acolo am avut accidentări, iar pe celălalt nu pot să vi-l spun în momentul acesta, sunt superstițios.

Nu e portar. în meciul de Cupă, Popescu e ok. Avem doi portari valoroși și încă un tânăr foarte bun”, completat Mihai Rotaru pentru sursa citată. Oltenii au mari probleme în defensivă și încearcă să pregătească terenul pentru play-off, pentru a nu mai avea emoții în orice meci.

Pyry Soiri, ”cel mai bun transfer din această iarnă”

Universitatea Craiova l-a transferat până acum pe Pyry Soiri (29 de ani), fundaș dreapta legitimat ultima oară la campioana Finlandei, HJK Helsinki. Fotbalistul a semnat un contract valabil pe două sezoane și jumătate cu formația din Bănie.

Cotat la 400.000 de euro, Soiri a jucat 40 de meciuri pentru HJK Helsinki, reușind să înscrie 3 goluri și să ofere două pase decisive. Transferul internaționalului finlandez este văzut cu ochi buni de Florin Pruneam, fostul portar al naționalei României.

Florin Prunea crede că Universitatea Craiova a realizat transferul iernii prin aducerea lui Soiri. ”E un jucător pe care îl bagi și joacă din prima, nu are nevoie de perioadă de adaptare. Eu zic că e transferul numărul 1 făcut în această iarnă”, a declarat Florin Prunea.