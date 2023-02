Luptă surprinzătoare pentru titularizare la Universitatea Craiova! Fost portar de naționala României, ajuns pe banca alb-albaștrilor

Universitatea Craiova s-a despărțit de Giedrius Arlauskis după doar cinci luni la formația din Bănie, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Plecarea titratului lituanian a pornit o luptă surprinzătoare pentru titularizare în poarta alb-albaștrilor.

la FANATIK SUPERLIGA, scor 2-1, Giedrius Arlauskis a părăsit Universitatea Craiova după doar șapte partide. Eugen Neagoe i-a găsit repede înlocuitor în poarta alb-albaștrilor, deciza tehnicianului fiind una surprinzătoare pentru mulți dintre suporteri.

Eugen Neagoe s-a hotărât să îl titularizeze pe Laurențiu Popescu în derby-ul cu CFR Cluj, scor 2-0, iar tânărul portar nu l-a dezamăgit. Produs al Școlii de Fotbal a lui Gică Popescu, jucătorul trecut pe la Pandurii Târgu-Jiu și Poli Iași a avut ieșiri sigure la acțiunile clujenilor.

În acest sezon din SuperLiga, Laurențiu Popescu a mai bifat doar o singură prezență în tricoul alb-albaștrilor, fiind folosit de Dragoș Bon în partida de pe teren propriu cu Chindia Târgoviște, scor 3-0. Deși a fost folosit de două ori la Universitatea Craiova, portarul oltenilor a ținut poarta intactă de fiecare dată.

Mulți dintre olteni l-a văzut pe David Lazar în poarta Universității Craiova, după plecarea lui Giedrius Arlauskis. La începutul sezonului, fostul portar de naționala României însă jucătorul transferat de la Astra nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

În cele patru partide disputate de Universitatea Craiova în 2023 din SuperLigă, David Lazar a prins doar de două ori lotul oltenilor. În confruntările cu FC Botoșani și FC Hermannstdat, Eugen Neagoe l-a ales pe Laurențiu Popescu drept rezerva lui Giedrius Arlauskis.

Laurențiu Popescu este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul Universității Craiova, fiind la prima echipă a oltenilor din sezonul 2015-2016. În anii trecuți a mai fost împrumutat la Pandurii Târgu-Jiu, Poli Iași și FC Brașov, revenind la formația din Bănie în vara anului trecut, după plecarea lui Mirko Pigliacelli.

Universitatea Craiova nu caută portar după despărțirea de Giedrius Arlauskis: „Sunt doi extrem de valoroși”

Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, Finanțatorul Universității Craiova a mărturisit că reziliera contractului a fost de comun acord și nu are ce să îi reproșeze lituanianului.

„Cu Arlauskis am vorbit eu, înțeleg că vine astăzi și își ia la revedere de la colegi, de la staff. Indiferent de situație, rămâne prietenul nostru. Cel puțin al meu… Îl apreciez ca și caracter, nu doar ca sportiv. Ci în special uman. Arla a reacționat foarte bine.

Nu l-am dat afară, am rezilat de comun acord. Repoziționarea noastră din punct de vedere al abordării pentru acest final de sezon”, spunea Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA, după plecarea lui Giedrius Arlauskis de la Universitatea Craiova.

Mihai Rotaru a dezvăluit că Universitatea Craiova nu caută un înlocuitor pentru Giedrius Arlauskis, fiindcă Eugen Neagoe are deja doi portari extremi de valoriși în lot. Acesta a declarat că are încredere în Yanis Găgeatu și Matei Goga, portari de perspectivă pentru olteni care au făcut și pregătirea în Antalya alături de jucătorii primei echipe.

„El oricum termina contractul la vară, mai avem doi portari extrem de valoroși, David Lazar și Laurențiu Popescu. Plus încă doi copii în centru în care avem încrederea că pot să crească. A fost super ok, a zis ‘banii la zi și îmi iau la revedere’. Arlauskis e bărbat și un om corect. Nu am mai reziliat cu nimeni, am avut discuții”, a declarat patronul Universității Craiova.

26 de ani are Laurențiu Popescu

150.000 de euro este cota de piață a portarului, conform transfermarkt